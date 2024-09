La Promessa anticipazioni 16 settembre: Manuel chiede spiegazioni a Jana, Pelayo porta avanti il suo piano

Primo appuntamento della settimana per i fan de La Promessa che torna domani, lunedì 16 settembre, su Canale 5, in onda alle 15:45 circa. In questa puntata un mago si esibirà alla tenuta. La serie, ambientata nel 1913 a Cordoba, è incentrata sul personaggio di Jana Expósito, decisa a vendicare sua madre e a scoprire chi ha rapito suo fratello minore molti anni prima. La soap è disponibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni de La Promessa:

In questo episodio della soap spagnola, le tensioni emotive e i complotti segreti si intrecciano, creando un clima di crescente incertezza tra i personaggi. Manuel è profondamente turbato dal cambiamento di atteggiamento di Jana, che è decisa a porre fine alla loro relazione. L'uomo non riesce a comprendere cosa abbia portato a questa rottura improvvisa, e la distanza emotiva di Jana lo lascia confuso e ferito. Lei, nel frattempo, si sfoga con Abel.

Manuel, sempre più infelice, prende una decisione drastica: rifiuta di continuare a essere il burattino di sua madre, Cruz. Questo segna un momento di ribellione per il giovane, che si sente sempre più soffocato dal controllo materno. La sua volontà di affermare la propria indipendenza lo porta a scontrarsi con le rigide aspettative della famiglia, soprattutto in un momento in cui la sua vita sentimentale è in disordine.

Pelayo vuole concludere l'affare del traffico d'armi

Sul fronte del contrabbando, Pelayo è sicuro che il suo piano con Jerónimo per la consegna delle armi a Cavendish sarà un successo. Senza che Catalina ne sia a conoscenza, Pelayo chiude gli ultimi dettagli dell'accordo, convinto che tutto andrà come previsto. Tuttavia, il suo ottimismo nasconde i rischi di questo traffico di armi, che potrebbe ritorcersi contro di lui e mettere in pericolo tutti quelli coinvolti.

Nel frattempo, i marchesi cercano disperatamente di dissuadere la loro figlia Leonor dall'idea di partire per gli Stati Uniti. Nonostante la loro insistenza, Leonor rimane ferma nella sua decisione e si rivolge ai suoi cugini per cercare supporto. Tuttavia, i rapporti tra Leonor e i cugini sono ancora tesi, e la situazione si complica ulteriormente quando le tensioni familiari vengono alla luce.

Sul piano della servitù, María Fernández continua a essere in conflitto con Vera, che è vista come una rivale. Nonostante Jana, Teresa, e Feliciano le facciano notare che il suo comportamento sta diventando ossessivo, María non è disposta ad arrendersi. La rivalità tra le due donne crea un'atmosfera di tensione costante tra i domestici.

Infine, un tocco di mistero e leggerezza arriva quando un mago si offre di esibirsi a La Promessa. Alonso, desideroso di sollevare il morale degli abitanti del palazzo, accetta l'offerta e incarica Rómulo di organizzare l'evento. Questo spettacolo promette di portare un po' di sollievo in un periodo così carico di tensioni e drammi, anche se non è detto che riesca a placare le profonde fratture che attraversano la tenuta.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Manuel non riesce a comprendere il mutato comportamento di Jana, decisa a terminare la loro storia.