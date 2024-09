Il trono di spade, Peter Dinklage si schiera a favore del finale della serie 5 anni dopo

Tyrion Lannister è uno dei personaggi più amati de Il trono di spade della HBO, e ciò è dovuto in gran parte all'interpretazione di Peter Dinklage. L'attore ha spesso parlato del suo amore per il personaggio e per la serie, ma a volte i suoi sentimenti sono stati controversi, soprattutto nei confronti del finale della serie. Tuttavia, cinque anni dopo, Dinklage continua a sostenere il finale dello show, nonostante i suoi detrattori.

Rolling Stone ha intervistato Dinklage sul suo ultimo film, un western intitolato The Thicket. In esso interpreta Reginald Jones, un cacciatore di taglie che agisce prima di parlare, un tipo molto diverso dal suo personaggio chiacchierone di GoT. Durante l'intervista, a Dinklage è stato chiesto se gli dispiace che Il trono di spade sia il suo lavoro più noto e se si attiene alle sue precedenti dichiarazioni sul finale dello show.

Il trono di spade ha evitato una scena terrificante dei libri di George R.R. Martin per rischio cancellazione

Un finale controverso e poco apprezzato

"Si dà il caso che io sia follemente orgoglioso di quella serie", ha spiegato Dinklage. "Amo quel personaggio e sono ancora amico dei creatori dello show e li adoro". Il suo affetto per David Bennioff e Dan Weiss non è condiviso da molti fan, che hanno detestato le ultime due stagioni della serie, specialmente il finale.

Peter Dinklage nell'episodio The Wolf and the Lion di Game of Thrones

Infatti, chi ha familiarità con i romanzi di George R.R. Martin, Cronache del ghiaccio e del fuoco, è rimasto deluso dalla direzione presa da Bennioff e Weiss quando hanno esaurito il materiale di partenza. Ad esempio, in molti hanno giudicato insensate e non necessarie l'uccisione del Re della Notte da parte di Arya e la discesa di Daenerys nella follia.

I fan hanno anche lamentato che, verso la fine, Tyrion Lannister non sembrasse più lo stesso personaggio dalla lingua tagliente di cui si erano innamorati nelle prime stagioni. Tuttavia, Dinklage rimane favorevole alla direzione dello show nelle ultime stagioni e ne apprezza la conclusione, contrariamente al collega Kit Harrington.

Game of Thrones: Peter Dinklage, Jerome Flynn e Daniel Portman in una scena dell'episodio Valar Dohaeris

"Mi piace il finale!", ha esclamato Dinklage. "Non dovete essere d'accordo con me. Non posso parlare dell'opinione di nessun altro, ed è questo che rende divertente il nostro lavoro, perché tutti hanno opinioni diverse e tutti possono scriverne, chiacchierarne, berci sopra e discuterne. È fantastico. Voglio dire, credo che significhi che stai facendo qualcosa di giusto".