La Promessa anticipazioni 16 Gennaio: Salvador vs Lope per l'anello a Maria, Petra accusata di avvelenare Pia

Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda su Canale 5 martedì 16 gennaio alle 16:40. La trama di questa coinvolgente soap spagnola si svolge a Cordova nel 1913, segue la determinazione di Jana Expósito nel vendicare la morte di sua madre e svelare il mistero del rapimento di suo fratello minore molti anni prima.

Attualmente presso il palazzo de La Promessa, Jana è al centro di una storia avvincente. Per chiunque voglia seguirne le vicende, è possibile farlo in streaming, in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

Prima di anticipare l'episodio di domani, diamo uno sguardo veloce agli eventi della puntata di lunedì 15 gennaio.

La promessa: riassunto della puntata del 15 gennaio

Jimena, a cena con la famiglia, legge ad alta voce la lettera scritta da Manuel a Jana, non dicendo però che è lui l'autore. In privato poi lo minaccia di esporre il suo tradimento, convinta che l'amante sia Blanca.

Manuel glielo lascia credere e cerca di farle capire che vuole impegnarsi a sistemare il matrimonio. Alonso informa la sua famiglia della condizione posta da Elisa per non denunciare Cruz. Nel frattempo, anche Don Gregorio mette al corrente la servitù della partenza della marchesa.

La notizia manda nel panico Petra e fa arrabbiare Manuel, che proverà a convincere Cruz a partire, visto che sembra decisa a non farlo. Jana parla con Curro dell'identità della madre, ma lui si rifiuta di accettare che sua madre possa essere una domestica.

Alonso convince Catalina a rimanere a La Promessa, visto che Cruz andrà via. Don Gregorio riesce a portare Pia dal medico, e anche lui pensa che si tratta di avvelenamento da cicuta. Salvador fa pace con Maria.

Anticipazioni del 16 gennaio: Confronto tra Salvador e Lope sull'anello a Maria

Salvador chiede spiegazioni a Lope sul suo comportamento nei confronti di Maria e del perché le avesse mentito dicendole che la scatola musicale era un suo dono e che l'anello fosse una proposta di matrimonio.

Nel prossimo episodio: La Disperazione di Alonso per la situazione di Cruz

Alonso è disperato perché Cruz è stata portata in una casa di cura. Elisa e Lorenzo gli dicono che era la soluzione migliore. Maria dice a Salvador di fare pace con Lope.

Nella nuova puntata: Maria consiglia la pace tra Salvador e Lope

Petra è rimasta molto turbata dalla partenza di Cruz. Jana si lamenta con Maria del fatto che Manuel sia molto scortese con lei. Jimena convince Manuel ad andare a pranzo dai suoi genitori, ma Manuel sembra essere molto contrariato.

I futuri sviluppi della soap spagnola: Petra ha avvelenato Pia?

Anche se non c'è la certezza dell'avvelenamento Jana dice a Pia di prepararsi da mangiare da sola. Entrambe sono certe che l'avvelenamento sia opera di Petra.

Alonso dà a Catalina la gestione della tenuta e della servitù. Simona dice a Petra davanti al resto della servitù che tutti pensano che sia stata lei ad avvelenare Pia.