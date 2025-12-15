La Promessa anticipazioni 16 dicembre: Jana lotta tra la vita e la morte, Cruz blocca la Guardia Civile

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Manuel trova Jana in fin di vita e scatena il caos alla tenuta. Cruz si oppone all'arrivo della Guardia Civile, alimentando sospetti e tensioni.

La Promessa sarà trasmessa domani su Rete 4 alle 19:40. La popolare soap opera spagnola, disponibile anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Curro corre a chiamare un medico che possa salvare la vita di sua sorella.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Alonso e Catalina vendono numerosi preziosi della collezione Luján per fronteggiare la grave crisi economica della tenuta, usando il ricavato per pagare fornitori e ridurre i debiti. Martina non approva del tutto, poiché alcuni beni le appartengono. Catalina sospetta che le proteste della cugina siano influenzate dal fidanzato Jacobo e lo affronta, accusandolo di manipolarla.

Di fronte alla sua rabbia e alle minacce di abbandonare Martina e La Promessa, Catalina chiede scusa per proteggere la cugina. Intanto, Jana accusa Cruz di aver ucciso Dolores e Tomás, poi confessa a Curro di temere una reazione violenta. Poco dopo, Manuel torna a La Promessa e, cercando Jana, la trova ferita da un colpo di pistola in una pozza di sangue.

Manuel trova Jana ferita

La Promessa anticipazioni: Cruz nega che si tratti di un tentato omicidio, sostenendo la tesi dell'incidente

Manuel, ancora sconvolto dopo aver trovato Jana coperta dal suo stesso sangue, corre a chiedere aiuto. La scena è chiara: qualcuno ha tentato di uccidere la sua amata moglie. Ora, però, la priorità assoluta è salvare la giovane, con l'aiuto di un medico, nella speranza che non sia troppo tardi.

La tenuta è nel caos. Curro è il primo a rispondere all'appello di Manuel e si precipita a chiamare un dottore. Nel frattempo, c'è chi tenta di approfittare della situazione: Leocadia. Convinta di poter infliggere un colpo definitivo a Cruz, corre per la Promessa urlando che qualcuno ha cercato di assassinare Jana e che bisogna far arrivare immediatamente a palazzo la Guardia Civile per scoprire chi ha tentato di uccidere la moglie del marchesino.

A opporsi all'arrivo della polizia è proprio Cruz, che cerca di convincere don Alonso a non intervenire. La marchesa prova a convincere suo marito che non si tratti di un tentato omicidio, ma di un terribile incidente. L'arrivo della Guardia Civile rischierebbe infatti di gettare nuove ombre sul casato. Le sue parole, tuttavia, vengono attentamente valutate da tutti, e in molti iniziano a chiedersi perché Cruz non voglia davvero scoprire se nella tenuta si nasconda un assassino.

Martina e Jacobo

Nel frattempo, Jacopo e Martina, ancora ignari di quello che sta succedendo intorno a loro, discutono. Lui è ancora offeso dalle parole di Catalina, che lo ha accusato di manipolare sua cugina. Jacopo accusa Martina di non averlo difeso mentre la marchesina lo offendeva ingiustamente.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Martina racconta al suo fidanzato di essere andata dall'avvocato.