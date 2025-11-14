La Promessa anticipazioni 15 novembre: Cruz vuole cacciare Ramona, ma Petra la ferma

La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: la marchesa vuole cacciare Ramona, ma Petra la blocca giusto in tempo.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Il ritorno di Jacobo e l'atteggiamento insolitamente affettuoso dei marchesi nei confronti del ragazzo insospettiscono Leocadia, convinta che dietro tanta premura si nasconda un piano pericoloso. Per questo avverte Angela e le chiede di vigilare su Cruz, certa che la marchesa stia tramando qualcosa anche se non sa ancora cosa.

Nel frattempo, Ana decide di allontanare Santos da Petra, notando come l'amicizia con la donna lo stesse isolando dagli altri lavoratori della tenuta. Sentendosi tradita, Petra crede che il giovane sia interessato solo a compiacere i genitori e che non abbia mostrato alcuna gratitudine per l'affetto che lei gli ha sempre dimostrato, trattandolo quasi come un figlio.

La Promessa anticipazioni, Padre Samuel rassicura María: nessuna possessione

Curro ha portato Ramona alla tenuta, convinto che la donna sia l'unica in grado di aiutarli a scoprire qualcosa in più su Dolores, la madre sua e di Jana. Quando Ramona arriva, Jana la abbraccia con profonda commozione: non vedeva l'ora di rivederla, sperando che potesse finalmente fare luce sul mistero che li tormenta da anni.

Jana le mostra alcuni oggetti ritrovati nella camera segreta, e Ramona conferma immediatamente che appartenevano a Dolores. Per Jana è una conferma preziosa: sente di essere finalmente sulla strada giusta. Poco dopo confida a Curro di aver scoperto macchie di sangue sul tappeto della stanza nascosta. Un dettaglio inquietante che potrebbe cambiare tutto.

Nel frattempo, Cruz e Petra vengono a sapere dell'arrivo di Ramona a La Promessa. La marchesa va su tutte le furie e vorrebbe irrompere nella stanza di Jana per cacciare immediatamente la donna dalla tenuta. Petra, però, la blocca e le ricorda che un gesto così impulsivo creerebbe solo scandalo e domande scomode. Intanto Padre Samuel riesce finalmente a convincere María che non è posseduta e che ciò che sta vivendo ha una spiegazione ben diversa da quella soprannaturale che temeva.

Nei giorni precedenti, Angela si è introdotta di nascosto nella stanza della marchesa per leggere un telegramma che Cruz aveva ricevuto da Lorenzo. Dal messaggio emerge che il capitano è partito in missione con un obiettivo ben preciso: combinare un matrimonio per Curro con una giovane ereditiera, probabilmente per i suoi tornaconti personali.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Martina e Angela parlano del futuro della Promessa e Martina capisce cosa fare.