La Promessa anticipazioni 15 gennaio: Curro si confida con Don Lorenzo e rischia tutto

La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica, e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Convinta di fare la cosa giusta, Martina insiste affinché Catalina incontri Adriano. Ma la marchesina, incinta di due gemelli, non è pronta a rivelare il segreto che potrebbe sconvolgere ogni equilibrio.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Don Alonso riceve una lettera da Ayala che annuncia la morte del Dottor Gamarra, scomparso misteriosamente dopo il decesso di Jana. Questa notizia sconvolge l'intera tenuta e spinge Curro e Pia a sospettare il peggio: credono che il medico sia stato eliminato per coprire le prove dell'avvelenamento di Jana.

Nel frattempo, le dinamiche interne cambiano radicalmente. Dopo il rifiuto di Don Ricardo, Ana sfida apertamente l'autorità di Petra difendendo Maria Fernandez dal licenziamento. Questo gesto inaspettato crea un forte legame tra le due donne, offrendo a Maria un sostegno psicologico prezioso. Santos, vedendo la madre così integrata e influente, si illude che la donna possa restare a Luján definitivamente, nonostante l'opposizione del padre e le tensioni che continuano a lacerare la famiglia.

Adriano è interpretato da Ibrahim Al Shami

La Promessa anticipazioni: Il tormento di Catalina e il ritorno di Adriano

Il mezzadro è tornato in Spagna ed è deciso a riallacciare i rapporti con Catalina. Attraverso la mediazione di Padre Samuel e Maria, Adriano ha fatto recapitare alla marchesina una richiesta d'incontro. Catalina, però, è terrorizzata: custodisce il segreto della sua gravidanza gemellare, consapevole che Adriano è il padre dei bambini. Nonostante le insistenze di Martina, che spinge la cugina a dare una seconda possibilità all'uomo credendo ingenuamente di aiutarla, Catalina resta irremovibile: non è ancora pronta a guardarlo negli occhi e rivelargli la verità che cambierebbe per sempre le loro vite.

L'ossessione di Curro e la mossa disperata

La morte del Dottor Gamarra è un colpo durissimo per Curro. Convinto che il medico fosse la chiave per scagionare Cruz e trovare il vero assassino di Jana, il giovane teme che la verità sia morta con lui. In preda alla disperazione e sentendosi in un vicolo cieco, Curro compie un gesto estremo: tenta di parlarne con Don Lorenzo. È una mossa rischiosa, dato che i loro rapporti sono ai minimi storici da quando il ragazzo è stato degradato a suo valletto personale, ma Curro è disposto a tutto pur di non veder svanire le tracce del colpevole.

Martina contro Jacobo: Una sposa indipendente

Sul fronte matrimoniale, lo scontro tra Martina e Jacobo si inasprisce. Martina, ormai pienamente padrona della propria indipendenza, continua a gestire ogni dettaglio dell'organizzazione delle nozze escludendo sistematicamente il fidanzato, , nonostante le sue rimostranze. Jacobo, ferito nell'orgoglio e furioso per essere stato messo ai margini di decisioni che dovrebbero essere comuni, vede la sua autorità vacillare sotto i colpi di una donna che non ha più intenzione di sottomettersi.

Jacobo Monteclaro è Gonzalo Ramos

Maria tra due fuochi: Il ricatto di Leocadia

La posizione di Maria Fernandez resta appesa a un filo. Agendo nell'ombra come una vera burattinaia, Leocadia continua a pungolare Petra affinché licenzi la cameriera. La governante, stretta dal ricatto di Leocadia, cerca ogni minimo pretesto per cacciare Maria, ma deve scontrarsi ancora una volta con la ferma opposizione di Don Romulo e Don Ricardo. I due maggiordomi si ergono nuovamente a scudo della ragazza, ma quanto potrà durare la loro protezione contro il potere crescente di Leocadia?

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Simona chiede a Petra informazioni su Maria ma Maria ha sempre una parola di odio nei riguardi della giovane.