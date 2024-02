La Promessa anticipazioni 15 febbraio, colpo di scena: Ecco chi sta avvelenando Pia e il motivo!

Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda su Canale 5 giovedì 15 febbraio alle 16:40. La trama di questa coinvolgente soap spagnola si svolge a Cordova nel 1913, segue la determinazione di Jana Expósito nel vendicare la morte di sua madre e svelare il mistero del rapimento di suo fratello minore molti anni prima.

Attualmente presso il palazzo de La Promessa, Jana è al centro di una storia avvincente. Per chiunque voglia seguirne le vicende, è possibile farlo in streaming, in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

Prima di anticipare l'episodio di domani, diamo uno sguardo veloce agli eventi della puntata di mercoledì 14 febbraio.

La promessa: riassunto della puntata del 14 febbraio

Jimena dice a Manuel che, per il bene di entrambi, è meglio smettere di fingere di amarsi. Manuel accetta di buon grado. Jana e Maria iniziano le ricerche della casa d'infanzia di Jana, ma senza successo. Jana teme le conseguenze dell'esito di questa ricerca. Maria la incoraggia.

Anticipazioni del 15 febbraio: Ecco chi avvelena Pia

Finalmente l'avvelenatore di Pia è rivelato. Scopriamo che chi sta avvelenando Pia non è Petra, bensì Gregorio, che continua ad avvelenare di nascosto le bevande di Pia nel tentativo di farla abortire.

Nella nuova puntata: Le manovre di Lorenzo

Il capitano Lorenzo si impegna sempre di più a intromettersi negli affari della Promessa, avvicinandosi a Catalina con determinazione.

Nel nuovo episodio: La sfida di Manuel

Manuel confida a Mauro di essere innamorato di una donna, ma l'incapacità di confessarle i suoi sentimenti per paura lo tormenta.