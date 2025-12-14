La Promessa anticipazioni 15 dicembre, Manuel trova Jana in un lago di sangue. Chi le ha sparato?

La Promessa sarà trasmessa domani su Rete 4 alle 19:40. La popolare soap opera spagnola, disponibile anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Catalina accusa Jacob di manipolare Martina, ma poi è costretta a chiedere scusa.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Negli ultimi episodi Curro e Jana hanno deciso di passare all'attacco, determinati a smascherare Cruz e a metterla alle strette. Curro ha trovato il coraggio di confessare ad Alonso di essere suo figlio, mentre Jana ha accusato apertamente Cruz, convinta che sia responsabile della morte di Dolores, madre sua e di Curro, e anche di Tomás. Messa sotto pressione, Cruz chiede aiuto a Petra, informandola delle gravi accuse di Jana e del rischio che l'ex cameriera si rivolga alla Guardia Civil.

Intanto Maria e Padre Samuel portano a termine la vendita del vaso prezioso, destinando il ricavato ai poveri. Durante il viaggio il parroco comprende di amare Maria e, tornato alla tenuta, le confessa i suoi sentimenti, decidendo però di lasciare La Promessa per restare fedele ai suoi voti. Ana, al contrario, non si arrende e spera ancora di riconquistare Ricardo.

Manuel trova Jana ferita

La Promessa anticipazioni: Jana teme ritorsioni dopo aver accusato Cruz di omicidio

Alonso e Catalina stanno vendendo molti preziosi appartenenti alla collezione dei Luján. Il motivo è cercare di arginare la grave crisi economica che attanaglia la tenuta. Il denaro ricavato serve a pagare i fornitori e a saldare almeno una parte dei debiti. Martina, però, non è completamente d'accordo con questa strategia: dopotutto, una parte di quei beni appartiene anche a lei.

Catalina è convinta che dietro le proteste della cugina ci sia la mano del suo fidanzato, Jacobo. Decide quindi di affrontarlo, accusandolo di manipolare Martina. Di fronte alla reazione furiosa del giovane, che arriva persino a minacciare di lasciare Martina e La Promessa, Catalina è costretta a chiedere scusa per il bene della cugina.

Nel frattempo, dopo l'ennesimo scontro con Cruz, Jana l'ha accusata apertamente di aver ucciso Dolores e Tomás, la Expósito, temendo di essersi spinta troppo oltre, confessa a Curro di avere paura che Cruz possa reagire in modo violento di fronte a quelle accuse.

Curro e Manuel

Poco dopo, Manuel rientra a La Promessa e cerca Jana per tutta la tenuta, chiamandola inutilmente: sua moglie non risponde. Quando Manuel raggiunge la loro camera da letto, si trova davanti a una scena agghiacciante che gli gela il sangue nelle vene: Jana è a terra, in una pozza di sangue, ferita da un colpo di pistola.