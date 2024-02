La Promessa anticipazioni 14 febbraio: Jimena e Manuel al capolinea, Jana come reagirà ?

Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda su Canale 5 mercoledì 14 febbraio alle 16:40. La trama di questa coinvolgente soap spagnola si svolge a Cordova nel 1913, segue la determinazione di Jana Expósito nel vendicare la morte di sua madre e svelare il mistero del rapimento di suo fratello minore molti anni prima.

Attualmente presso il palazzo de La Promessa, Jana è al centro di una storia avvincente. Per chiunque voglia seguirne le vicende, è possibile farlo in streaming, in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

Prima di anticipare l'episodio di domani, diamo uno sguardo veloce agli eventi della puntata di martedì 13 febbraio.

La promessa: riassunto della puntata del 13 febbraio

Lorenzo indaga tra la servitù per scoprire se qualcuno di loro possa averlo visto mentre baciava la baronessa Elisa ma tutti negano. Maria confida a Teresa di non essere più sicura di amare ancoraSalvador.

Teresa le consiglia di parlarci per mettere le cose in chiaro. Beatriz continua a tartassare di domande e ad elogiare tutti, sotto lo sguardo spaventato di Martina.

Anticipazioni del 14 febbraio: Jimena e Manuel rinunciano a fingere

Jimena affronta Manuel e gli propone di smettere di fingere di amarsi per il bene di entrambi. Manuel accetta la decisione con serenità.

Nel nuovo episodio: Jana e Maria alla ricerca della casa d'infanzia

Jana e Maria iniziano le ricerche per trovare la casa d'infanzia di Jana, ma non ottengono successo. Jana teme le conseguenze dell'esito di questa ricerca, ma Maria la incoraggia a continuare.