La promessa anticipazioni 14 dicembre: Don Lorenzo e Cavendish stringono un patto per eliminare Pelayo

Il prossimo episodio de La Promessa andrà in onda su Rete 4 sabato 14 dicembre alle 19:40. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Manuel e Jimena continuano la loro convivenza di facciata. La soap è ambientata a Cordova nel 1913. La protagonista è Jana Expósito arrivata alla tenuta con l'intenzione di vendicare sua madre e scoprire la verità che si nasconde dietro il rapimento di suo fratello minore. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

La rivelazione di Pelayo sulla morte di Jerónimo sconvolge tutti e getta sospetti nella tenuta. Il sergente Funes ipotizza un tentativo di furto finito male. Intanto, Jimena, temendo per il suo matrimonio precario, decide di nascondere a Manuel l'inganno sulla sua gravidanza, proponendo una vita di apparenze che lui rifiuta. Il loro rapporto sembra ormai senza via d'uscita.

Curro e Jana cercano di confortare Don Alonso, ancora scosso dalla perdita di Dolores, ma il marchese non è pronto a superare il dolore. Salvador propone una finta cerimonia di nozze per Maria, che però respinge l'idea, turbata dagli inganni. Lope esorta Salvador a prendere decisioni definitive per chiarire la situazione con Maria.

Anticipazioni de La Promessa: Ayala conquista Margarita, la gelosia di Martina esplode

Manuel ribadisce il suo rifiuto di vivere con Jimena, anche sotto lo stesso tetto in camere separate, ma accetta di accompagnarla ad alcuni eventi sociali per salvare le apparenze. La loro unione, ormai al capolinea, è mantenuta solo per evitare scandali. Jimena, pur di conservare una parvenza di normalità, cerca di approfittare di queste occasioni per riconquistare Manuel, ma il suo atteggiamento suscita ulteriori tensioni.

Don Lorenzo e Mr. Cavendish discutono degli affari della tenuta, ma la conversazione prende una piega inquietante. L'inglese rivela di non considerare Pelayo adatto al ruolo che ricopre e di volerlo eliminare definitivamente. Il Capitano, pur essendo consapevole delle ambizioni di Cavendish, si rifiuta categoricamente di essere coinvolto in azioni così estreme. Il britannico, però, propone un compromesso: se Don Lorenzo non lo ostacolerà, accetterà di sostituire Pelayo con lui come successore.

Nel frattempo, Catalina assume un ruolo di leadership e incoraggia i domestici a lavorare con maggiore impegno per aumentare la produzione di salse e marmellate. La giovane marchesina è convinta che l'espansione del business possa portare ricchezza non solo alla famiglia, ma anche ai dipendenti.

Ayala continua a portare avanti il suo piano per sedurre Margarita e ottenere il controllo di parte della tenuta. Come gesto d'affetto e strategia per guadagnare il favore della donna, le regala un elegante vestito. Margarita apprezza l'attenzione, ma la scena non sfugge a Martina, che va su tutte le furie.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Abel conferma l'ottimo stato di salute di Virtudes.