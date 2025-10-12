La Promessa anticipazioni 13 ottobre: Don Lorenzo tradisce la famiglia, Don Alonso pronto alla vendetta

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: il marchese scopre che Don Lorenzo ha sparlato dei Luján e insultato Manuel dopo l'articolo sul matrimonio.

La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: Don Alonso medita di cacciare il cognato dalla tenuta

Durante la festa organizzata dai conti di Ballester, Curro fa una scoperta sconvolgente: Martina, dopo essersi allontanata dalla tenuta, non è mai andata davvero lontano. La giovane, infatti, è rimasta nei dintorni e ha iniziato una relazione con Jacopo Monteclaro, che ha presentato pubblicamente come il suo futuro sposo. Sconvolto e geloso, Curro decide di indagare sul giovane per capire chi sia davvero e quali siano le sue reali intenzioni.

Nel frattempo, alla tenuta torna il duca di Carril, padre di Vera e vecchia conoscenza di Alonso. In passato gli aveva proposto un affare rifiutato, ma ora torna con una nuova offerta commerciale, resa più allettante dalle difficoltà economiche dei Luján. Tuttavia, Vera non si lascia ingannare: intuisce che dietro l'apparente bontà del padre si cela un piano oscuro. Intanto, Petra avverte Cruz: Leocadia, divenuta ormai una figura potente dell'alta nobiltà, potrebbe star tramando contro la marchesa.

La Promessa anticipazioni: Ángela sfida Leonor, non tornerà in Svizzera

Dopo la pubblicazione dell'articolo sul giornale che annuncia le nozze tra Manuel e Jana, Don Alonso scoprirà che Don Lorenzo, invece di difendere l'onore dei Luján, non fa altro che parlar male della famiglia. Il capitano, infatti, si lascia andare a continui commenti offensivi, soprattutto nei confronti di Manuel, definendolo un giovane sconsiderato e privo di equilibrio.

Le sue parole diventano sempre più pesanti, fino al punto di affermare che, se si fosse trovato al posto del marchese, Manuel non avrebbe mai sposato un'ex cameriera. Un'affermazione che giunge presto alle orecchie di Don Alonso, il quale, indignato e furioso, decide di affrontare il cognato a muso duro. L'intenzione del marchese è chiara: se necessario, non esiterà a cacciarlo dalla tenuta.

Tuttavia, Lorenzo non si lascia intimidire. Consapevole della situazione economica precaria de La Promessa, estrae il suo "asso nella manica": propone ad Alonso un accordo che potrebbe risolvere i problemi finanziari della tenuta. Un'offerta che, sebbene rischiosa, potrebbe cambiare il destino di tutti.

Nel frattempo, Leonor insiste nel sostenere che sua figlia Ángela non è la benvenuta alla Promessa. La donna pretende che la ragazza faccia le valigie e torni immediatamente in Svizzera, per riprendere gli studi di giurisprudenza che aveva abbandonato. Ma Ángela, stanca di sottostare alle imposizioni materne, sceglie di ribellarsi e di prendere finalmente in mano il proprio destino.

