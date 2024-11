La Promessa anticipazioni 13 novembre: Petra Affronta Cruz, Manuel scopre le bugie di Abel

Dopo l'episodio trasmesso oggi, La Promessa andrà in onda su Rete 4 mercoledì 13 novembre alle 19:40. Ecco un'anteprima della trama della puntata: Maria cerca adepti per lo sciopero. La soap è ambientata in Spagna, nella città di Cordova nel 1913. La trama segue la storia di Jana Expósito, arrivata alla tenuta per vendicare sua madre e per scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Manuel non si arrende e decide di scoprire cosa nasconde Abel, partendo per Cordoba. Cruz gli consiglia di visitare Jimena, ma lui rifiuta fermamente. Jana cerca di convincere Maria a rinunciare allo sciopero, mentre Lope confessa a Jana di non riuscire a trovare il coraggio di rivelare i suoi sentimenti a Vera. Curro lascia la tenuta con Catalina e Martina, ma Don Alonso, preoccupato, non approva il suo comportamento. Don Romulo informa Petra che è stata Cruz a scegliere Feliciano come aiutante per Curro durante la battuta di caccia.

Anticipazioni de La Promessa: Pelayo propone a Catalina di fuggire da Leonor

Petra, dopo aver scoperto che Cruz ha scelto Feliciano per assistere Curro durante la battuta di caccia, decide di non restare in silenzio. Determinata a ottenere delle risposte, affronta senza paura la marchesa, chiedendo spiegazioni sul suo coinvolgimento nell'incidente che ha segnato la vita di Feliciano.

Nel frattempo, Maria continua a fomentare il malcontento tra i membri della servitù, cercando di convincere sempre più persone a unirsi alla sua causa. La situazione, già di per sé tesa, si complica ulteriormente quando una persona inaspettata decide di schierarsi con lei. Manuel, tornato da Cordoba, è sconvolto da ciò che ha scoperto.

Alonso ha smesso di cercare il killer di feliciano

Nel suo viaggio in Città, l'uomo ha capito che Abel ha mentito riguardo la sua presenza durante l'incendio alla raffineria, e sembra che ci siano altre verità nascoste. Manuel si prepara a confrontarsi con il dottore per scoprire cosa sta realmente accadendo. Nel frattempo, Pelayo è sempre più preoccupato per Catalina, che si trova nel mirino di Cavendish.

Le minacce dell'inglese hanno intimorito anche Catalina, che, pur essendo determinata a non farsi intimidire, è consapevole dei pericoli che corre. Per questo, Pelayo le propone un'idea radicale: partire per gli Stati Uniti per cercare rifugio da Leonor, evitando i rischi che la minaccia di Cavendish comporta. Ma la marchesina è combattuta, l'idea di lasciare tutto alle spalle la turba e non sa se prendere questa decisione.

Intanto, Curro è sempre più teso per le sue azioni. La sua fuga dalla tenuta e la sua decisione di andare a Lujan senza avvertire nessuno lo mettono sotto pressione. Tornato a casa, scopre che il marchese, non avendo trovato le prove, non sta più cercando il sicario che avrebbe tentato di ucciderlo.

Jana, nel frattempo, cerca di aiutare Lope a superare la sua timidezza nei confronti di Vera. Sebbene Lope si sforzi, non riesce a trovare il coraggio di dichiararsi, mentre Jana continua a spingerlo a fare il passo decisivo, temendo che la sua indecisione possa rovinare la sua occasione con Vera.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Donna Petra continua a provare dolore per la morte del figlio Feliciano e ne parla con Don Romulo.