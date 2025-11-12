La Promessa anticipazioni 13 novembre: Jacobo convocato da Cruz per un matrimonio strategico

La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: Jana cerca risposte sui misteri della stanza segreta.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Ana cerca di ricostruire il rapporto con suo figlio Santos, dopo anni di lontananza. Durante il soggiorno a La Promessa, nota che Santos è isolato dai colleghi a causa della sua eccessiva vicinanza a Petra, poco amata nella tenuta. Decisa a cambiare la situazione, Ana cerca di allontanare suo figlio da Petra escogitando un sotterfugio per impedirle di partecipare a un'uscita.

La vicenda arriva alle orecchie di Pia, che, pur non apprezzando Petra, non tollera le bugie che Ana continua a raccontare. Nel frattempo, Pia ascolta lo sfogo di Jana, profondamente scossa dopo un violento scontro con Cruz, che le ha detto di odiare anche il bambino che porta in grembo. Jana, sconvolta, si confida con Pia anziché con Manuel.

La Promessa anticipazioni: dopo aver finalmente convinto Ramona, Curro la porta con sé alla tenuta

Angela ha messo in guardia Martina: Cruz e Alonso stanno cercando di ingannarla, spingendola a vendere la sua parte della tenuta per risolvere la crisi finanziaria dei marchesi di Luján. Martina, allora, decide di non vendere la sua parte de La Promessa. Tuttavia, Cruz non demorde e ha in mente un altro piano che coinvolge Jacobo, il fidanzato di Martina.

La marchesa convoca Jacobo alla tenuta per chiedergli di sposare al più presto la giovane marchesina e, una volta diventato suo marito, vendere la sua parte della proprietà. Quando Martina vede Jacobo alla tenuta, inizia a sospettare che qualcosa non quadri, soprattutto perché non era a conoscenza del suo arrivo. La ragazza, ancora ferita dall'inganno dei suoi zii, teme che il ritorno del fidanzato nasconda qualche misterioso intento.

Nel frattempo, Curro porta a termine la sua missione. Le sue insistenze finalmente fanno breccia nel cuore di Ramona, che decide di seguirlo alla tenuta. L'incontro con Jana è particolarmente emozionante: la figlia di Dolores sta vivendo un periodo difficile, dopo che Cruz ha dichiarato di odiare per sempre non solo lei, ma anche il figlio che Jana e Manuel stanno aspettando. L'arrivo di Ramona potrebbe rivelarsi fondamentale per Jana, che spera così di ottenere una spiegazione su ciò che ha scoperto nella camera segreta.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Curro chiede a Ramona di aiutare lui e Jana a scoprire il passato della madre.