La Promessa anticipazioni 13 luglio, Catalina in pericolo: Pelayo è un freddo calcolatore

Ecco cosa accadrà nella puntata della soap opera spagnola in onda domani su Rete 4, Pelayo si rivela sempre più subdolo e spietato: finge di aiutare Catalina ma in realtà trama alle sue spalle.

La Promessa torna domani su Rete 4 intorno alle 19:40. La popolare soap spagnola, visibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova, e si concentra sulla vita nel palazzo di proprietà dei marchesi di Luján. Scopriamo insieme un'anteprima delle anticipazioni della puntata di domani: Marcelo vive momenti di grande tensione, la presenza di Ricardo potrebbe mettere a rischio il suo segreto

Riassunto dell'episodio precedente:

Pelayo confida a Don Ricardo di aver aiutato Catalina a raggiungere Romulo in prigione, sperando che il viaggio forzato le causasse un aborto. Il Conte ammette di averla accompagnata con quella intenzione. Marcelo è in ansia per il ritorno di Don Romulo a La Promessa, temendo che scopra la verità: Teresa è sua sorella, non sua moglie.

Intanto, Maria cerca consiglio da un prete, sconvolta dopo aver visto Salvador flirtare e baciarsi con una certa Martita. Cruz, decisa a fermare le voci sull'infedeltà di Alonso, chiede a Don Lorenzo di indagare su chi stia diffondendo pettegolezzi compromettenti sul marchese. Infine, Manuel rivela a Jana di aver corrotto Burdina e di non potersi più permettere di vivere lontano dalla tenuta. Entrambi sono quindi costretti a rimanere a La Promessa.

Marcelo (Jorge Casat)

Anticipazioni de La Promessa: Marcelo teme che il suo segreto venga svelato da Ricardo

La situazione alla tenuta è ancora molto tesa, nonostante il ritorno di Don Romulo. Il rientro del maggiordomo, infatti, è stato possibile solo grazie a un grande sacrificio economico da parte di Manuel, e presto il giovane marchesino dovrà pagarne le conseguenze. Per convincere Burdina a lasciar andare Don Romulo, Manuel ha dovuto consegnare al maresciallo della Guardia Civil un'ingente somma.

Il marchesino gli ha dato tutto il denaro vinto nella gara di aeronautica, oltre ai proventi ottenuti dalla vendita del suo aereo. Ora, rimasto completamente al verde, si ritrova a dipendere economicamente dai Marchesi, una situazione che non tarderà a generare nuovi problemi a lui e alla sua Jana. Intanto, Catalina dovrà fare molta attenzione a Pelayo.

L'uomo si sta dimostrando freddo e calcolatore, pronto a farla affaticare nella speranza che perda il bambino che aspetta. Un figlio che tutti credono sia suo, ma che in realtà è del mezzadro Angelo. Nel frattempo, Marcelo è in ansia: teme che Ricardo possa rivelare a Don Romulo la verità sulla sua relazione con Teresa.

I due, infatti, non sono marito e moglie, come tutti credono, ma fratello e sorella. Maria, infine, appare sempre più turbata dal presunto tradimento di Salvador e, confusa e sofferente, decide di confidarsi con il nuovo parroco di Luján. Nella clip caricata su Mediaset Infinity: I Marchesi hanno paura che Manuel si sia sposato di nascosto e temono per la loro posizione sociale.