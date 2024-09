La Promessa anticipazioni 12 settembre: Pia non perdona Jana, qualcosa turba Maria

Il prossimo episodio de La Promessa andrà in onda su Canale 5 giovedì 12 settembre alle 15:30. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Pelayo insiste per far tornare Cavendish alla tenuta. La soap è ambientata a Cordova nel 1913. La protagonista è Jana Expósito arrivata alla tenuta con l'intenzione di vendicare sua madre e scoprire la verità che si nasconde dietro il rapimento di suo fratello minore. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni de La Promessa: Maria scopre l'arrivo di Vera

Leonor, stanca delle restrizioni imposte dalla sua famiglia e desiderosa di trovare il proprio posto nel mondo, annuncia ai suoi genitori, Alonso e Cruz, la sua decisione di trasferirsi negli Stati Uniti per lavorare per una prestigiosa rivista di moda. Questo annuncio scuote profondamente i suoi genitori, che si oppongono con fermezza al suo piano.

Nel frattempo, Lorenzo, sempre più inquieto per la crescente instabilità mentale di Jimena, confida a Manuel che sua moglie dovrebbe essere rinchiusa in un sanatorio. In un'altra ala della tenuta, Maria, in fase di convalescenza dopo il terribile trauma subito, lotta per riprendersi. Nonostante le sue condizioni fisiche migliorino, è ancora tormentata per quello che ha passato. La servitù, inclusi Lope e i suoi colleghi, decide di non informarla dell'arrivo di Vera, una nuova cameriera, per evitare di turbare la sua già fragile serenità.

Leonor vuole partire per gli Stati Uniti

Vera, determinata a ottenere una nuova vita a La Promessa, si rivolge a Romulo e Pia, implorando di poter restare e lavorare nella tenuta. I due, responsabili e cauti, sono inizialmente scettici, temendo che la presenza di Vera possa destabilizzare ulteriormente la già complessa situazione tra i membri del personale e i proprietari.

Pia, in particolare, è diffidente, essendo ancora profondamente turbata dal tradimento di Jana, a cui si rifiuta di concedere il perdono. Nel frattempo, Pelayo si rivolge a Cruz, cercando di convincerla a persuadere Alonso a far tornare Cavendish alla tenuta, ma Alonso è categorico: farlo significherebbe mettersi contro il re, un rischio che il marchese non è disposto a correre.

Cruz, decisa a risolvere le tensioni tra la figlia e sua nipote, prende una drastica decisione: chiude Leonor e Martina nella sala della musica, costringendole a trascorrere del tempo insieme, nella speranza che le due ragazze si riconcilino. Alla fine, Maria scopre con sorpresa che una nuova cameriera è arrivata alla tenuta.