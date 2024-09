Citadel: Diana, Matilda De Angelis nell'adrenalinico trailer e il poster della serie spin-off

Prime Video ha diffuso il trailer ufficiale e il poster di Citadel: Diana, l'attesissima nuova serie italiana ambientata nel mondo di Citadel, prodotta da Cattleya - parte di ITV Studios - e Amazon MGM Studios, con la produzione esecutiva di AGBO dei Fratelli Russo.

Protagonista della nuova serie di spionaggio è Matilda De Angelis affiancata da un cast internazionale che include Lorenzo Cervasio, Maurizio Lombardi, Julia Piaton, Thekla Reuten, Giordana Faggiano, Daniele Paoloni, Bernhard Schütz e Filippo Nigro. Tutti i sei episodi Citadel: Diana debutteranno in esclusiva su Prime Video in tutto il mondo il prossimo 10 ottobre.

Citadel: Diana è diretta da Arnaldo Catinari e sviluppata da Alessandro Fabbri, che ricopre anche il ruolo di head writer, ed ha scritto la serie con Ilaria Bernardini, Gianluca Bernardini, Laura Colella e Giordana Mari.

Prodotta da Cattleya (Gomorra, ZeroZeroZero)- parte di ITV Studios- con Amazon MGM Studios, e con il sostegno del Ministero della Cultura - Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, la serie ha per showrunner ed executive producer Gina Gardini; con lei, nel ruolo di executive producers, Riccardo Tozzi, Marco Chimenz, Giovanni Stabilini ed Emanuele Savoini. Anthony Russo, Joe Russo, Angela Russo-Otstot, Scott Nemes di AGBO e David Weil (Hunters) sono executive producer di Citadel: Diana e di tutte le serie nel mondo di Citadel. Anche Midnight Radio è executive producer.

Cosa racconta lo spin-off con Matilda De Angelis?

Lo spin-off è ambientato nella Milano del 2030: otto anni fa l'agenzia indipendente di spionaggio Citadel è stata distrutta da una potente organizzazione rivale, Manticore. Da allora, Diana Cavalieri (Matilda De Angelis), spia di Citadel sotto copertura, è rimasta sola, intrappolata tra le linee nemiche come infiltrata in Manticore. Quando finalmente le si presenta l'occasione di uscirne e sparire per sempre, l'unico modo per farlo è fidarsi del più inaspettato degli alleati, Edo Zani (Lorenzo Cervasio), l'erede di Manticore Italia e figlio del capo dell'organizzazione, Ettore Zani (Maurizio Lombardi), in lotta per la supremazia contro le altre famiglie europee.

La prima stagione di Citadel - interpretata da Richard Madden e Priyanka Chopra Jonas, e con Stanley Tucci e Lesley Manville - ha debuttato nel 2023 con successo internazionale, ed è diventata la seconda nuova serie originale di Prime Video più vista fuori dagli Stati Uniti, e la quarta più vista in tutto il mondo a 24 giorni dal lancio. Oltre allo spin-off italiano, ne è in arrivo anche un secondo ambientato in India e intitolato Citadel: Honey Bunny.