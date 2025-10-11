La Promessa anticipazioni 12 ottobre: Petra avverte Cruz dei piani oscuri di Leocadia

La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: Curro, travolto dalla gelosia, si prepara a raccogliere informazioni su Jacopo per capire se rappresenta una minaccia per Martina.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Alla festa organizzata dai conti de Ballester, Curro si trova improvvisamente di fronte a Martina, la sua ex fidanzata, che tutti credevano si fosse trasferita lontano. Con grande sorpresa, scopre che è rimasta nei dintorni e che non è sola: Martina è accompagnata da Jacopo Monteclaro, che presenta come il suo nuovo fidanzato.

Il momento diventa ancora più doloroso quando la ragazza, con tono entusiasta, rivela che Jacopo è il suo futuro marito, lasciando Curro sconvolto e senza parole. Nonostante la delusione, Curro inizia a guardare avanti e a provare sentimenti nuovi. Negli ultimi giorni, infatti, si è avvicinato ad Angela, la figlia di Leocadia, una giovane dal carattere solare e vivace che lo conquista con la sua sincerità e spontaneità.

Vera è Angela Echaniz

La Promessa anticipazioni: Vera diffida del padre e del suo improvviso slancio di generosità

Durante la festa organizzata dai conti di Ballester, Curro fa una scoperta che lo lascia senza parole: Martina, dopo essersi allontanata dalla tenuta, non è mai andata troppo lontano. La giovane, infatti, è rimasta nei dintorni e si è fidanzata con Jacopo Monteclaro, che ha presentato pubblicamente come il suo futuro sposo.

Curro, sopraffatto dalla gelosia, non ha una buona impressione del giovane e decide di indagare per scoprire chi sia davvero Jacopo e quali siano le sue vere intenzioni. Nel frattempo, alla tenuta fa ritorno una vecchia conoscenza: il duca di Carril. In passato, il nobile aveva proposto un affare ad Alonso, che però lo aveva rifiutato. Il duca è anche il padre di Vera, la cameriera che presta servizio presso i marchesi di Luján.

Ora, l'uomo si ripresenta con una nuova offerta commerciale che, vista la difficile situazione economica e l'isolamento in cui si trova Alonso dopo il matrimonio tra Manuel e Jana, potrebbe risultare più allettante che mai. Tuttavia, Vera non si lascia abbindolare: percepisce che dietro le buone intenzioni del padre si nasconde qualcosa di oscuro e inizia a diffidare del suo improvviso interesse.

Leocadia è interpretata da Isabel Serrano

Intanto Petra mette in guardia Cruz: la governante ha scoperto che l'influenza di Leocadia, negli ultimi anni, è cresciuta a dismisura. La donna è diventata una figura di grande rilievo tra la nobiltà spagnola, tanto da essere considerata più potente che mai. Secondo Petra, Leocadia starebbe tramando qualcosa contro la marchesa, pronta a mettere in atto un piano malefico non appena se ne presenterà l'occasione.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Jana e Manuel vogliono una foto ricordo di quello che hanno vissuto nell'ultimo periodo.