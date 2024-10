La Promessa anticipazioni 11 ottobre, Curro è ancora in pericolo, Feliciano peggiora e Maria viene riassunta

Domani venerdì 11 ottobre torna su Rete 4 la soap spagnola La Promessa, con una nuova puntata in onda come sempre alle 19:40. Le anticipazioni dell'episodio ci informano che Maria Fernandez torna alla tenuta. La protagonista della soap è Jana Expósito che vuole vendicare l'omicidio di sua madre e scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni de La Promessa: Teresa chiede a Jana di visitare Feliciano

Cruz e Don Lorenzo, sempre più subdoli nei loro intenti, sperano segretamente che Abel abbia preso la decisione sbagliata riguardo all'operazione del ragazzo e che questa possa avere conseguenze fatali per Curro. Il loro cinismo e la loro mancanza di scrupoli si manifestano chiaramente, dimostrando quanto siano disposti tutto pur di raggiungere i loro obiettivi.

Nel frattempo, Pelayo porta a Catalina una buona notizia: è riuscito a convincere Cruz a riassumere Maria Fernandez. I due, entusiasti di questo risultato, corrono subito a informare i domestici di questa grande novità. L'annuncio genera immediata felicità tra i camerieri, e quando vedono Maria rientrare nella tenuta, l'accoglienza è calorosa e gioiosa. Tuttavia, questo clima festoso dura poco.

Vera nasconde un segreto

Feliciano, colpito dallo stesso cecchino che ha sparato a Curro, si sente male, e le sue condizioni sembrano peggiorare visibilmente. Teresa, presa dal panico, si rivolge subito a Jana, chiedendole di visitarlo per capire cosa stia succedendo. La situazione inizia a farsi preoccupante, e la tensione cresce tra i membri della servitù.

Nel frattempo, Lope, sempre attento ai comportamenti degli altri, inizia a cercare Vera. Preoccupato dalla sua assenza, si rende conto che la ragazza sta provando in ogni modo di evitare qualsiasi contatto con la duchessa Susana, giunta in visita da Cruz. Questo comportamento enigmatico di Vera solleva molte domande, facendo intuire che la giovane nasconda un segreto legato alla sua relazione con la duchessa.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Abel spiega a Manuel e a Jana che Curro ha perso molto sangue e serve un donatore di sangue.