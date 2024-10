Grande Fratello, Enzo Paolo geloso dei grattini di Clayton a Carmen: "è malizioso e irrispettoso"

Il coreografo ha chiesto a sua moglie di tenersi lontana dall'ex attore di Beautiful, che l'avrebbe toccata in modo inappropriato.

L'ingresso di Carmen Russo come ospite nella Casa del Grande Fratello ha portato a una tensione inaspettata tra lei e il marito Enzo Paolo Turchi. Il celebre coreografo non ha gradito l'atteggiamento di Clayton Norcross, ex star di Beautiful, che avrebbe fatto dei grattini dietro la schiena di sua moglie, gesto ritenuto da Enzo Paolo inappropriato.

Carmen Russo minimizza, ma Enzo Paolo non ci sta: "Non mi piace che ti tocchi"

Il coreografo, visibilmente geloso, ha chiesto a sua moglie di tenersi a distanza dall'attore per evitare di alimentare ulteriormente la sua inquietudine. La conversazione tra i due coniugi è avvenuta nel giardino della Casa, dove, per alcuni giorni, stanno condividendo lo stesso tetto ai Lumina Studios. A osservare la scena c'era anche Luca Calvani, che ha assistito al dialogo con un sorriso divertito.

Durante l'ultima puntata del programma, Enzo Paolo ha rivelato che il suo matrimonio sta attraversando un periodo di crisi. Tuttavia, ha escluso categoricamente che Carmen possa tradirlo, dichiarando che non è nella sua natura. Nonostante la fiducia riposta nella moglie, il ballerino non ha apprezzato l'approccio di Norcross, che in passato ha interpretato Thorne Forrester nella famosa soap opera americana.

Clayton Norcross ha fatto ingelosire Enzo Paolo

Carmen, da parte sua, ha minimizzato le preoccupazioni di Enzo Paolo, rassicurandolo che nessuno nella Casa le ha mancato di rispetto. "Non va bene. Dato che lui è una persona poco intelligente, molto poco intelligente, poi sono io a dover gestire la situazione. Tu lo sai, sono sanguigno. Non posso guardare in faccia le persone e fingere. Mi dà fastidio", ha detto Enzo, visibilmente contrariato.

Luca Calvani ha cercato di stemperare la situazione, ironizzando: "Clayton è un piacione degli anni '90. Dovrebbe inorgoglirti che la guarda". Ma Enzo Paolo ha replicato: "Non mi piace che la tocchi, e poi sottovaluta mia moglie. 'Che fa, lascia un vecchio e ne prende un altro?'". Al che Luca ha risposto scherzando: "Certo, se dovesse fare lo scambio, ne prenderebbe uno nuovo fiammante!".

Stasera il Grande Fratello non va in onda, Luca Calvani spiega: "Vuol dire che non andiamo bene"

La conversazione si è poi spostata in cucina, dove Enzo Paolo Turchi ha ribadito la sua convinzione che Clayton Norcross, al contrario degli altri concorrenti, abbia avuto un atteggiamento malizioso. Ha invitato Carmen Risso e Luca Cavani a essere più attenti: "Imparate a essere obiettivi nella vita, qui fanno i playboy!".

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: La gelosia di Enzo Paolo Turchi