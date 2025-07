La Promessa anticipazioni 11 luglio: Don Romulo lascia la prigione, Maria indaga su Martita e Salvador

La Promessa torna domani su Rete 4 intorno alle 19:40. La popolare soap spagnola, ambientata a Cordova, è visibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity. Scopriamo insieme un'anteprima delle anticipazioni della puntata: durante una commissione a Luján, Maria si informa su Martita, la donna che avrebbe fatto perdere la testa al suo Salvador.

Le condizioni di salute di Romulo, in carcere per essersi autoaccusato dell'omicidio di Gregorio, peggiorano rapidamente. Manuel, divorato dal senso di colpa, tenta il tutto per tutto per salvarlo, arrivando a cercare di corrompere il sergente Burdina. Gli offre una somma enorme: il premio dell'ultima gara di aviazione e il ricavato della vendita del suo aereo. Inizialmente Burdina rifiuta, ma poi decide di ascoltare il piano, dando a Manuel una speranza.

Intanto, Romulo, temendo di non uscire vivo, aveva fatto testamento in favore di Pina. Nel frattempo, Marcelo racconta a Teresa che Salvador è stato visto baciare un'altra. Maria, che ascolta la conversazione, lo affronta: Marcelo le rivela che si tratta di una certa Martita. Sconvolta, Maria, decide di affrontare Salvador per chiarire la situazione.

Pelayo intima al maggiordomo di non rivelare ad Alonso della visita in carcere di Catalina a Romulo. Tuttavia, in seguito alla caduta della marchesina - fortunatamente senza conseguenze per la sua gravidanza - Ricardo ritiene opportuno informare il marchese dell'accaduto. Cruz chiede a Petra di impegnarsi maggiormente: deve assolutamente scoprire il segreto che Ricardo nasconde riguardo alla misteriosa morte della moglie.

Nonostante i suoi sforzi e le lunghe conversazioni con Santos, Petra non riesce a ottenere molte informazioni. Successivamente, Maria si reca a Luján per svolgere alcune commissioni e coglie l'occasione per chiedere notizie su Martita, la donna che Salvador starebbe corteggiando e che, secondo le voci, riportatele da Marcelo, avrebbe anche baciato.

Intanto, Burdina sembra aver accettato il denaro offerto da Manuel, decidendo così di ritirare le accuse e permettere la scarcerazione di Romulo, che viene riaccolto a La Promessa con grande entusiasmo. Nel frattempo, Ayala - che Alonso vuole mandare via dalla tenuta dopo il fallimento del suo matrimonio con Margarita - ricatta Lorenzo affinché si schieri dalla sua parte.