La Promessa anticipazioni 10 ottobre: Curro e Leocadia difendono Jana dagli attacchi di Cruz

La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: Curro si prepara a sfidare la marchesa per difendere la sorella.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Le nozze tra Manuel e Jana Expósito hanno scatenato una crisi per i marchesi de Luján. La nobiltà, scandalizzata dall'unione tra il futuro marchese e un'ex cameriera, si è rivoltata contro Cruz e Alonso, provocando la perdita di un importante affare e mettendo La Promessa in gravi difficoltà economiche.

Al ritorno dal viaggio di nozze, Jana confida a Manuel di essere incinta, ma la notizia accende l'ira di Cruz, che la accusa di aver nascosto la gravidanza prima del matrimonio, sentendosi tradita e pubblicamente umiliata. La rivelazione divide la tenuta, creando una nuova spaccatura.

Leocadia è interpretata da Isabel Serrano

La Promessa anticipazioni: Curro e Leocadia si schierano dalla parte di Jana

Alla tenuta l'atmosfera è sempre più tesa. La marchesa Cruz, con i suoi continui scatti d'ira, sta rendendo la vita difficile a chiunque le stia intorno. Dopo il matrimonio tra Manuel e Jana, le cose sono peggiorate ulteriormente: la reazione indignata dell'alta nobiltà spagnola ha contribuito ad aggravare la situazione, gettando un'ombra sulla famiglia Luján.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la notizia che Jana era già incinta al momento delle nozze. Cruz è furiosa e non riesce ad accettare l'idea di un nuovo scandalo che possa macchiare il nome della casata. La sua rabbia trova sostegno solo in Alonso e, in modo ancora più deciso, in Lorenzo, entrambi convinti che la giovane non sia all'altezza del rango del marito.

Al contrario, Leocadia si schiera apertamente dalla parte di Jana, mostrandole solidarietà e affetto. Al suo fianco si unisce un Curro sorprendentemente determinato e combattivo: il giovane è disposto a tutto pur di difendere la sorella, ancor più ora che Jana aspetta un bambino, il suo futuro nipote.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Alonso si confronta con Lorenzo sulle richieste di Catalina.