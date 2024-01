La profezia del male: i tarocchi prendono vita nel trailer del nuovo horror Sony

Sony ha diffuso in streaming il trailer de La profezia del male, il nuovo horror che mette al centro i minacciosi personaggi raffigurati nei tarocchi che improvvisamente prendono vita per seminare terrore e morte.

La sinossi del film

Mai usare le carte di qualcun altro: questa la regola sacra nella lettura dei Tarocchi. Quando un gruppo di amici la infrange scatena inconsapevolmente una terribile minaccia imprigionata nelle carte maledette. Uno dopo l'altro, i protagonisti dovranno affrontare il loro destino in una sfida contro la morte per sfuggire al futuro predetto nella profezia dei Tarocchi.

Le somiglianze con Talk To Me

A giudicare dal trailer e dalla sinossi, La profezia del male ha diversi elementi in comune con Talk to Me di A24, uscito l'anno scorso e lodato da critica e pubblico.

Il film ha ottenuto risultati talmente buoni che Talk To Me 2 è stato confermato alcune settimane dopo. La profezia del male parte da una premessa simile - quella di adolescenti che giocano con una forza sinistra e inavvertitamente scatenano il male su loro stessi - solo che al posto di una mano imbalsamata che comunica con gli spiriti ci sono le carte dei Tarocchi.

Nel cast sono presenti Harriet Slater (Pennyworth), Adain Bradley, Avantika (Mean Girls) e Jacob Batalon (Avengers: Endgame, Spider-Man: No Way Home).

Scritto e diretto da Spenser Cohen (I mercenari - The Expendables) e Anna Halberg (Extinction, Moonfall), La profezia del male sarà solo al cinema dal 9 maggio da prodotto da Sony Pictures e distribuito da Eagle Pictures.