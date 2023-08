La primavera della mia vita: stasera in prima tv su Sky e in streaming su Now il film di Colapesce e Dimartino

Stasera 6 agosto 21:15 Sky Cinema Due e NOW presentano in prima tv La primavera della mia vita, il film di Colapesce e Dimartino.

Stasera 6 agosto, in prima serata, alle 21:15 su Sky Cinema Due andrà in onda il film La primavera della mia vita, disponibile anche in streaming solo su NOW. La pellicola, diretta da Zavvo Nicolosi, è l'esordio cinematografico di Colapesce e Dimartino, che del film sono protagonisti, autori del soggetto, della sceneggiatura e della colonna sonora originale. Trama, cast, recensione, curiosità e trailer del lungometraggio.

La primavera della mia vita: una scena del film

La primavera della mia vita: trama

Antonio e Lorenzo sono due musicisti. Un tempo suonavano insieme ma, in seguito ad alcune divergenze, si sono progressivamente allontanati, e anche la loro amicizia sembra essere sfumata. Un giorno, inaspettatamente, Antonio cercherà nuovamente Lorenzo. Egli proporrà al suo vecchio amico un progetto che non riguarda la musica: per questa ragione, inizialmente Lorenzo sembrerà poco convinto ma, successivamente, qualcosa gli farà cambiare opinione.

Avrà così avvio un'avventura piena di sorprese e dai risvolti inaspettati, le cui conseguenze potrebbero non essere facilmente preventivabili: per Antonio e Lorenzo inizierà una corsa contro il tempo, per raggiungere l'obiettivo che avevano prestabilito. In viaggio per la Sicilia, i due dovranno scoprire se alcune leggende che si tramandano nell'isola siano frutto dell'immaginazione o se abbiano un fondamento di verità.

La primavera della mia vita: una scena del film

Curiosità

La primavera della mia vita è stato distribuito al cinema il 20, 21 e 22 febbraio, con Vision Distribution.

Il film è stato premiato con due Nastri d'Argento: Migliore Colonna Sonora a Colapesce e Dimartino e l'Hamilton Behind The Camera-Nastri d'Argento.

La primavera della mia vita: una scena del film

Interpreti e personaggi

La primavera della mia vita: una scena del film

Trailer e Recensione

La nostra recensione de La primavera della mia vita