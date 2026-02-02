La preside, ultima puntata stasera su Rai 1: come finisce la serie con Luisa Ranieri

Si chiude questa sera, lunedì 2 febbraio a partire dalle 21.30, il percorso de La preside, la serie di Rai 1 con Luisa Ranieri ispirata alla vera storia di Eugenia Carfora a Caivano, che ha portato in prima serata un racconto asciutto e diretto sul valore dell'istruzione come strumento di riscatto.

L'ultima puntata mette in fila tutte le tensioni accumulate nel corso delle ultime settimane e accompagna Eugenia Liguori verso un finale in cui non mancano i colpi di scena. Vediamo allora dove eravamo rimasti e scopriamo le anticipazioni dei due episodi di stasera.

La preside, dove eravamo rimasti

Luisa Ranieri in La preside

Nelle ultime puntate de La preside Eugenia Liguori ha spinto il suo progetto educativo fino al limite, pagando in prima persona il prezzo delle sue scelte. La dirigente si è scontrata con le resistenze del territorio, con una parte delle istituzioni e con un clima di ostilità che ha messo a rischio non solo la scuola, ma anche la sua famiglia.

Il sogno dell'istituto alberghiero è diventato il terreno di uno scontro sempre più duro, mentre intorno al Morano si sono intrecciate storie di ragazzi in bilico tra riscatto e caduta, amori ostacolati e sospetti sempre più concreti su chi avrebbe dovuto garantire legalità e protezione.

Le anticipazioni dell'ultima puntata di stasera su Rai 1

La preside

Nel primo dei due episodi in onda stasera il progetto dell'istituto alberghiero, su cui Eugenia (Luisa Ranieri) ha puntato tutto, sembra definitivamente fallire. La preside decide allora di esporsi in prima persona e, durante un'intervista televisiva, denuncia apertamente la connivenza tra istituzioni locali e criminalità.

Intanto i gemelli di Caivano riescono a liberarsi dallo sfruttamento del padre, mentre Vittorio prova senza successo a recuperare il rapporto con Margherita. Sul piano personale Eugenia deve affrontare anche i problemi del figlio, proprio quando arriva una notizia destinata a cambiare gli equilibri della scuola: l'arresto del maresciallo Corsi.

L'ultimo episodio porta alla luce ciò che Eugenia sospettava da tempo. I legami tra Corsi e la criminalità locale vengono confermati, aprendo uno squarcio su un sistema di complicità che ha ostacolato per anni ogni tentativo di riscatto. È una rivelazione amara, ma necessaria, perché consente finalmente alla preside di vedere realizzato il suo obiettivo più concreto: l'inaugurazione dell'istituto alberghiero, destinato a diventare il simbolo di una scuola che prova a offrire alternative reali.

Nel frattempo Nicola e Lucia riescono a difendere il loro legame nonostante le pressioni delle rispettive famiglie, ma il prezzo da pagare è alto. L'arresto del ragazzo, che affronta l'esame in una condizione limite ribadisce quanto l'istruzione resti un diritto anche nei contesti più difficili. Con la fine dell'anno scolastico, Eugenia guarda avanti, consapevole che il lavoro non è finito, mentre Vittorio prende una decisione dolorosa e lascia il Morano, incapace di sostenere un sentimento non ricambiato.

Dove vedere la fiction con Luisa Ranieri

La quarta e ultima puntata de La preside va in onda stasera, lunedì 2 febbraio 2026, in prima serata su Rai 1. Gli episodi conclusivi saranno disponibili anche in streaming e on demand su RaiPlay, per chi vorrà recuperare o rivedere il finale di una fiction che ha scelto di raccontare la scuola senza retorica, puntando dritto sulle contraddizioni del presente.