La Preside stasera in TV su Rai 1 la terza puntata: il Maresciallo Corsi tradisce Eugenia?

Torna stasera su Rai 1 in prima serata, subito dopo Affari tuoi, l'appuntamento con la fiction che sta conquistando il cuore del pubblico: La preside. Dopo gli ottimi ascolti dei primi episodi, che hanno confermato il grande interesse dei telespettatori per le storie di impegno civile, ci immergiamo nuovamente nelle atmosfere di Caivano.

La serie è ispirata alla vera storia di Eugenia Carfora, la "preside coraggio" che ha dedicato la sua vita a combattere la dispersione scolastica e la criminalità, portando la luce dell'istruzione dove regnava l'abbandono. Un racconto potente che mescola la realtà di una lotta quotidiana con la tensione della fiction.

Dove eravamo rimasti e gli episodi di stasera

Nelle prime puntate abbiamo visto la sfida titanica di Eugenia per strappare i giovani del quartiere alla strada. Al centro della narrazione, il legame tormentato tra Nicola e Lucia e il progetto ambizioso della preside: trasformare la vecchia tintoria di Gianni in un istituto alberghiero. Tuttavia, dietro la divisa del maresciallo Corsi, abbiamo iniziato a scorgere ombre inquietanti che minacciano la serenità della scuola.

Episodio 5: Le forze oscure

La tensione esplode quando Lucia mette a repentaglio la propria vita per proteggere Nicola. Solo l'intervento provvidenziale di Eugenia evita la tragedia, confermando la dedizione totale della preside verso i suoi alunni. Intanto, Eugenia deve riportare all'ordine i "gemelli di Caivano", Gessica e Tano, distratti da una popolarità che ne sta minando il rendimento. Ma è sul fronte istituzionale che i dubbi crescono: i sospetti sul maresciallo Corsi si fanno sempre più insistenti.

Luisa Ranieri con i ragazzi del cast

Episodio 6: L'amore non ha voce

Il dramma privato si intreccia con quello pubblico: Michele scopre la relazione tra Lucia e Nicola, reagendo con estrema amarezza. Sul fronte scolastico, dopo lo sfratto della tintoria, l'entusiasmo per l'inaugurazione dell'alberghiero viene spento dal maresciallo Corsi, che decide di sigillare la struttura. Il colpo di scena finale è però più intimo e oscuro: Corsi inizia a seguire da vicino Andrea, il figlio di Eugenia. Quale segreto nasconde il maresciallo?

Il cast

Luisa Ranieri : la preside Eugenia Liguori

: la preside Eugenia Liguori Alessandro Tedeschi : Vittorio Leoni

: Vittorio Leoni Francesco Zenga : Nicola Russo

: Nicola Russo Ludovica Nasti : Lucia Ruotolo

: Lucia Ruotolo Pasquale Brunetti : Michele Coppola

: Michele Coppola Luigi D'Oriano : Andrea Carli

: Andrea Carli Alessandro De Martinc : Tano d'Amore

: Tano d'Amore Aurora Venosa : Jessica D'Amore

: Jessica D'Amore Francesca Bellamoli : Margherita

: Margherita Brunella Cacciuni : Marta Vioello

: Marta Vioello Daniela Ioia : Giuliana a vesuviana

: Giuliana a vesuviana Simone Borrelli: Mauro Ruotolo

Dove vedere La preside in tv e in streaming

La serie di Luca Zingaretti andrà in onda stasera, lunedi 26 gennaio 2026 alle 21:50 circa su Rai 1. La preside sarà disponibile anche in live streaming e successivamente on demand su RaiPlay, dove gli spettatori potranno rivedere anche le altre puntate della fiction in qualsiasi momento.