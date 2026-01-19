La preside stasera su Rai 1 con la seconda puntata, le anticipazioni: Eugenia trova un alleato

Torna questa sera, lunedì 19 gennaio in prima serata su Rai 1, la fiction con Luisa Ranieri ispirata alla vera storia di Eugenia Carfora, preside di Caivano. Dopo un esordio col botto (oltre 4 milioni di telespettatori e 27% di share per la prima puntata) stasera vanno in onda altri due episodi de La preside che ci portano nel vivo della vicenda, con ostacoli sempre più evidenti, concreti e pericolosi. Ecco cosa vedremo nella puntata di stasera, le anticipazioni.

La preside, dove eravamo rimasti

La preside, Luisa Ranieri

La preside è iniziata il 12 gennaio su Rai 1 e in quell'occasione abbiamo avuto modo di conoscere Eugenia Liguori, la preside interpretata da Luisa Ranieri.

Dirigente scolastica determinata e poco incline ai compromessi, è chiamata a guidare un istituto professionale di Caivano segnato da anni di abbandono, illegalità capillare e profonda sfiducia verso la scuola. Il suo arrivo rompe alcuni equilibri che sembravano immutabili: studenti che frequentano a intermittenza, famiglie rassegnate e una struttura scolastica percepita più come luogo di passaggio che come reale opportunità di crescita.

Fin dai primi giorni Eugenia Liguori si scontra con tante resistenze - interne ed esterne - e con un clima di diffidenza che la porta a essere considerata un corpo estraneo rispetto alle dinamiche del territorio. Allo stesso tempo, però, la sua determinazione comincia a incrinare quell'indifferenza e ad attirare l'attenzione di chi intravede nella scuola una possibile alternativa al destino già scritto. Tra questi c'è Vittorio (Alessandro Tedeschi), insegnante arrivato dal Nord Italia, incuriosito dal progetto educativo avviato dalla preside e deciso a mettersi in gioco in un contesto molto diverso da quello da cui proviene.

Le anticipazioni della seconda puntata

Una scena della fiction

I due episodi in onda questa sera spingono la storia su un terreno ancora più delicato. In Non c'è più tempo, Eugenia si prende carico di situazioni personali complesse: Marita, isolata dal fidanzato violento, e Mario, vittima di bullismo di genere. La preside non è disposta a voltarsi dall'altra parte, ma questa dedizione totale finisce per incrinare il rapporto con il figlio Andrea, sempre più convinto di essere messo in secondo piano. Vittorio adotta invece un approccio più empatico e riesce a entrare in sintonia con Margherita, figlia del custode, costretta a lavorare in lavanderia invece di andare a scuola.

Nel secondo episodio, Apri gli occhi, la tensione sale ulteriormente. Eugenia riesce a sottrarre Marita a una relazione pericolosa e la convince a denunciare, ma il prezzo da pagare è alto. Le intimidazioni diventano sempre più esplicite e la preside rischia la vita in un episodio che lascia il segno. A sorpresa, Giuliana detta 'A Vesuviana inizia a intravedere la sincerità delle sue intenzioni e la mette in guardia: il vero pericolo non arriva solo dal quartiere, ma da istituzioni meno affidabili di quanto sembrino. Nel frattempo, tra Lucia e Nicola nasce un sentimento che però rimane segreto, soprattutto agli occhi di Michele.

La svolta arriva quando un blitz coinvolge Nicola e costringe Eugenia a una decisione estrema. Per proteggerlo, accetta un accordo silenzioso legato a un video compromettente, una scelta moralmente ambigua che segna un punto di non ritorno. È qui che la fiction di Rai 1 mostra il suo lato più complesso, raccontando una protagonista pronta a sporcarsi le mani pur di salvare i suoi ragazzi. Intanto l'arrivo di Vittorio apre nuovi scenari e fa intravedere una possibile alleanza capace di cambiare le carte in tavola.