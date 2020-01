La piccola bottega degli orrori: Taron Egerton e Scarlett Johansson nel reboot?

Taron Egerton e Scarlett Johansson potrebbero essere i protagonisti del reboot del musical La piccola bottega degli orrori. I due attori hanno dimostrato più volte le loro doti canore e adesso potrebbero essere messi alla prova nel musical cult che avrà un nuovo reboot.

La star di Rocketman Taron Egerton sarebbe in trattative per interpretare il protagonista del film, Seymour Krelborn, interpretato da Rick Moranis nella versione del 1986. il talento canoro, oltre che recitativo, dell'attore inglese gli ha fruttato un Golden Globe per la miglior performance in una commedia o musical solo poche settimane fa proprio per Rocketman perciò la scelta sembra davvero azzeccata.

Ad affiancare Egerton ci potrebbe essere Scarlett Johansson a cui, secondo Collide, sarebbe stato offerto il ruolo di Audrey, interesse sentimentale di Seymour, ma la notizia è priva di conferme. Già nel cast, invece, l'attore di Pose Billy Porter che dovrebbe doppiare la pianta carnivora al centro della storia, Audrey II.

La nuova versione di Little Shop of Horrors è stata annunciata nel 2016, quando è stato rivelato che Greg Berlanti avrebbe diretto il reboot basandosi su una sceneggiatura di Matthew Robinson per Warner Bros. Da allora il progetto ha visto molti cambiamenti perciò attendiamo conferme ufficiali da parte dello studio.