La pazza storia del mondo di Mel Brooks diventa una serie tv

La commedia di Mel Brooks La pazza storia del mondo avrà una continuazione in forma di serie tv, progetto destinato a Hulu.

La pazza storia del mondo di Mel Brooks, film arrivato nel 1981 nelle sale, avrà una seconda parte in forma di serie tv.

Il progetto è stato annunciato da Hulu che ha svelato che nelle prossime settimane inizierà il lavoro degli sceneggiatori, in vista di un inizio della produzione previsto per la primavera 2022.

History of the World, Part II sarà composto da otto puntate che proporranno delle nuove parodie di alcuni dei momenti più importanti della storia. Sul grande schermo c'era stato posto per degli sketch ambientati nell'Impero Romano, l'Età della pietra, tratti dal Vecchio Testamento e legati alla Rivoluzione Francese.

Nel cast del film La pazza storia del mondo figuravano Dom DeLuise, Madeline Kahn, Harvey Korman, Gregory Hines, Cloris Leachman, Mary-Margaret Humes e Sid Ceasar.

Mel Brooks ha dichiarato: "Non vedo l'ora di raccontare la verità su tutte le folli storie che il mondo ci ha ingannati nel far credere che siano la Storia!".

Nel team della produzione del nuovo progetto ci saranno Nick Kroll, Wanda Sykes, Ike Barinholtz, David Stassen e Kevin Salter.