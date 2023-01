La pazza storia del mondo parte II: un irriverente Mel Brooks nel primo teaser della serie Hulu

Vi avevamo già accennato che il film del 1981 firmato da Mel Brooks, La pazza storia del mondo, sarebbe diventato una mini serie televisiva con la sua parte II. Ora Hulu ha finalmente pubblicato il suo primo teaser ufficiale, così da consentirci di dare un'occhiata a questo sequel realizzato a distanza di 40 anni.

Nel video vediamo Mel Brooks stesso che presenta sia il film precedente che La pazza storia del mondo parte II. "Un evento storico in 4 notti", sentiamo nel trailer, anticipando che molto probabilmente, come anche in passato, avremo un tema differente in ognuno degli otto episodi proposti.

Il 6 marzo verranno pubblicati le prime due puntate de La pazza storia del mondo parte II, seguite da una pubblicazione settimanale che si concluderà con il 9 marzo.

La pazza storia del mondo parte II: le prime immagini rievocano la pellicola con Mel Brooks

Nel cast, oltre a Brooks, Wanda Sykes, Nick Kroll e Ike Barinholtz troviamo anche: Pamela Adlon, Tim Baltz, Zazie Beetz, Jillian Bell, Quinta Brunson, Dove Cameron, D'Arcy Carden, Ronny Chieng, Rob Corddry, Danny DeVito, David Duchovny, Hannah Einbinder, Jay Ellis, Josh Gad, Kimiko Glenn, Brandon Kyle Goodman, Jake Johnson, Richard Kind, Johnny Knoxville, Lauren Lapkus, Jenifer Lewis, Poppy Liu, Joe Lo Truglio, Jason Mantzoukas, Ken Marino, Jack McBrayer, Zahn McClarnon, Charles Melton, Kumail Nanjiani, Brock O'Hurn, Andrew Rannells, Emily Ratajkowski, Sam Richardson, Nick Robinson, Seth Rogen, Sarah Silverman, Timothy Simons, J.B. Smoove, David Wain, Taika Waititi, Reggie Watts e Tyler James Williams.