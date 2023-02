La pazza storia del mondo parte 2: un parterre di celebrità nel trailer della serie Hulu di Mel Brooks

A quarant'anni di distanza dall'uscita del primo film nelle sale, Mel Brooks torna con La pazza storia del mondo parte 2, stavolta, però, sarà una serie in sei episodi realizzata per Hulu.

Per realizzare un sequel ancora più irriverente e satirico, Mel Brooks ha assoldato un cast d'eccezione. In La pazza storia del mondo parte II, serie in 8 episodi realizzata per Hulu, troveremo infatti Danny DeVito, David Duchovny, Hannah Einbinder, Jay Ellis, Josh Gad, Kimiko Glenn, Brandon Kyle Goodman, Jake Johnson, Richard Kind e Johnny Knoxville, solo per citarne alcuni.

Si tratta di un vero e proprio evento storico in 4 notti. Il 6 marzo verranno pubblicate le prime due puntate de La Pazza Storia del Mondo: Parte II, seguite da una pubblicazione settimanale che si concluderà con il 9 marzo.

La pazza storia del mondo parte II: le prime immagini rievocano la pellicola con Mel Brooks

Uscito nelle sale nel 1981 La pazza storia del mondo (History of the World, Part I) è una parodia della storia dell'umanità, dall'invenzione del fuoco da parte di uomini delle caverne, Mosè che scende dal Monte Sinai, Gesù e i suoi discepoli, fino alla Rivoluzione francese. Il film è disponibile in streaming su Amazon Prime Video.