La passione di Cristo 2: il web accoglie il sequel con i titoli più esilaranti di sempre

Le voci su La passione di Cristo 2 hanno subito ispirato il web che ha risposto alla notizia inventando alcuni dei titoli più esilaranti di sempre per il film.

Le voci secondo cui La passione di Cristo, film del 2004 diretto da Mel Gibson, tornerà con un sequel hanno infiammato la rete. Anche la sola possibilità che possa esistere La passione di Cristo 2 ha alimentato la creatività dei cinefili che non hanno tardato a reagire, inventando i titoli più svariati e divertenti.

In base ad un recente report, sembra che La passione di Cristo 2 dovrebbe avviare le proprie riprese nei prossimi mesi, con Jim Caviezel (protagonista nel film precedente) che lo ha definito il "più grande film nella storia del mondo".

In relazione a tutto ciò gli amanti del cinema hanno deciso di dare il loro apporto al progetto proponendo, su Twitter, i titoli più disparati, folli ed esilaranti per questa nuova pellicola. Fra questi troviamo: La passione di Cristo 2: Crocifiggi questo, La passione di Cristo 2: Nazareth Forever, La passione di Cristo 2: la resa dei conti "È morto per i nostri peccati e ora è tornato a riscuotere", La passione di Cristo 2: il più ricercato dal cristianesimo, La passione di Cristo 2: L'impero Romano colpisce ancora, e molti altri.

La passione di Cristo: Resurrezione, ecco quando inizieranno le riprese del film di Mel Gibson

Vi ricordiamo che il film del 2004, pur dividendo il pubblico per via dei suoi forti contenuti, è comunque stato un successo al botteghino con oltre $ 612 milioni in tutto il mondo.