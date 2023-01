La passione di Cristo: Resurrezione, ecco quando inizieranno le riprese del film di Mel Gibson

È passato molto tempo dall'uscita del film originale ma sembra proprio che l'arrivo de La passione di Cristo: Resurrezione sia ormai imminente: secondo World of Reel le riprese della pellicola, attualmente in fase di pre-produzione, avranno inizio alla fine di questa primavera.

Il sequel de La passione di Cristo, il grande successo di Mel Gibson del 2004, è in fase di sviluppo da circa dieci anni e, secondo quanto riferito, vedrà il ritorno di James Caviezel nel ruolo di Gesù. L'originale ha incassato 612 milioni di dollari con un budget di appena 30 milioni, rendendolo uno dei film indipendenti di maggior successo di tutti i tempi.

Gibson ha lavorato duramente a ben sei diverse bozze della sceneggiatura del sequel con Randall Wallace, lo sceneggiatore di Braveheart - cuore impavido. Secondo quanto riferito finora, il nuovo film si concentrerebbe sugli eventi che hanno avuto luogo tra la crocifissione e la risurrezione di Cristo.

Ricordiamo che Caviezel, un devoto cattolico, durante un'intervista del 2017 ha parlato dell'importanza della sua fede e dell'impatto che la Passione di Cristo ha avuto sulla sua vita. Per l'intera durata delle riprese del film che hanno avuto luogo in Italia, l'attore ha ricevuto la santa comunione da un prete cattolico locale e si è confessato quotidianamente con l'aiuto di un interprete. Durante una conferenza tenutasi due anni fa in Oklahoma l'attore ha stupito i fan, esortando i presenti ad informarsi a proposito di quello che viene definito l'"adrenochroning of children" (da adrenocrono, composto chimico organico derivato dall'ossidazione dell'adrenalina): una pratica orribile che secondo la star alcuni uomini facoltosi metterebbero in atto a danno di bambini innocenti.