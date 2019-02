La paranza dei bambini premiato a Berlino, Saviano: "Scrivere è resistere"

Soddisfazione per La paranza dei bambini che al Festival di Berlino 2019 ha ricevuto il Premio per la Miglior Sceneggiatura. Dopo il plauso della critica, anche la giuria internazionale riconosce grandi meriti al film assegnandogli un premio speciale visto che uno dei tre autori è Roberto Saviano, autore anche del romanzo da cui il film è tratto.

Per il film - di cui abbisamo parlato nella nostra recensione de La paranza dei bambini - Roberto Saviano ha voluto Claudio Giovannesi, regista dotato di particolare sensibilità quando si tratta di raccontare l'adolescenza, e il napoletano Maurizio Braucci, con cui aveva già collaborato per Gomorra.

C'è chi crede che se non ti ammazzano in fondo non è vero che sei in pericolo

Claudio Giovannesi è il primo a parlare: "Il progetto è iniziato perché Roberto mi ha fatto un dono, mi ha chiamato a dirigere un film del genere e questo per un regista è un dono". Saviano aggiunge: "Volevamo raccontare una storia di bambini che decidono di cambiare la loro vita iniziando una guerra, equilibrio tra grazia della loro umanità e ferocia della loro scelta."

"E' scandaloso pensare che ai bambini venga offerta una scelta di questo tipo per costruirsi un lavoro" commenta Maurizio Braucci. "Magari potessimo raccontare bambini felici, non è colpa nostra se la realtà è ben diversa".

A chi loda Roberto Saviano per il coraggio, lo scrittore risponde: "Non è coraggio, si è costretti ad accettare la situazione. Vivi tra due forze diverse, una ti fa sentire un condannato a morte l'altra ti tiene vivo. C'è chi crede che se non ti ammazzano in fondo non è vero che sei in pericolo. Questo è un atteggiamento delirante, io sono qui oggi per ribadire che scrivere è resistere. e quando l'Italia parla della verità, viene ascoltata".

Per Claudio Giovannesi La paranza dei bambini "non è un film di denuncia, ma un film sull'adolescenza quindi è rivolto a tutto il mondo. Si trova un'empatia che a che fare con la grazia dell'umanità".

