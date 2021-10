La Padrina - Parigi ha una nuova regina, clip in esclusiva del film con Isabelle Huppert

La Padrina - Parigi ha una nuova regina, di cui vi presentiamo una video clip in esclusiva, è il nuovo film di Jean-Paul Salomé con protagonista Isabelle Huppert. La pellicola, tratta dal romanzo La Daronne di Hannelore Cayre, uscirà in Italia giovedì 14 ottobre distribuito da I Wonder Pictures.

Nella clip che vediamo sopra, Patience Portefeux, grazie a una chat di videogiochi, entra in contatto con un trafficante di droga a cui è stato appena sequestrato un carico "Quella droga - gli dice Patience - posso ritrovarla e metterla in un luogo sicuro".

La sinossi ufficiale del film ci racconta di Patience Portefeux, di origini franco-arabe, interprete presso la Polizia di Stato con specializzazione in intercettazioni telefoniche per la squadra antidroga. Un giorno, durante un'intercettazione, viene a conoscenza di traffici poco raccomandabili del figlio di una donna a lei molto cara che si prende cura di sua madre, ricoverata in un ospizio. Decide così di proteggere il giovane e di infiltrarsi nella rete dei trafficanti. Quando riesce a mettere le mani su un grosso carico di hashish, con l'aiuto del suo nuovo complice DNA, un cane poliziotto in congedo, coglie l'occasione per improvvisarsi una Mama Weed, una "trafficante all'ingrosso". Fa esperienza sul campo per poi riportare tutte le informazioni in ufficio al servizio della sua squadra!

La padrina - Parigi ha una nuova Regina è diretto dal regista Jean-Paul Salomé, la protagonista è l'attrice francese Isabelle Huppert Accanto a lei nel cast troviamo: Hippolyte Girardot, Farida Ouchani, Liliane Rovère, Iris Bryant, Nadja Nguyen e Rebecca Marder. La sceneggiatura è di Hannelore Cayre, Antoine Salomé e Jean-Paul Salomé.

Il film è tratto dal romanzo La Daronne di Hannelore Cayre, e a proposito delle differenze tra il libro e il copione Jean-Paul Salomé ha rivelato: "Il passato di Patience è più sviluppato nel libro: la sua infanzia, gli affari del padre. Noi volevamo ricomprenderlo in alcuni flashback, ma ciò rendeva la narrativa molto complicata. Quindi abbiamo deciso di inserire i ricordi nel carattere del personaggio attraverso situazioni più introspettive. Abbiamo sviluppato maggiormente il personaggio interpretato da Hippolyte Girardot, che era più in sordina nel testo originale".

La Padrina - Parigi ha una nuova regina uscirà in Italia giovedì 14 ottobre distribuito da I Wonder Pictures.