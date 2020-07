La notte del giudizio: stasera su Italia 2 il film con Ethan Hawke e Lena Headey

Va in onda stasera su Italia 2, alle 21:20, il thriller distopico La notte del giudizio, scritto e diretto nel 2013 da James DeMonaco, con protagonisti Ethan Hawke e Lena Headey.

In un'America tormentata dal crimine e dalle prigioni sovraffollate il governo ha fissato 12 ore l'anno in cui ogni attività criminale, incluso l'omicidio, diviene legale. In questa notte sconvolta da violenze di ogni tipo uno sconosciuto di intrufola nella casa di James Sandin (Ethan Hawke) e comincia a tormentare la sua famiglia. L'uomo, la moglie Mary (Lena Headey) e i loro figli risponderanno colpo su colpo per far cessare l'incubo il prima possibile.

La notte del giudizio ha dato vita a una serie cinematografica composta attualmente da 4 film - La notte del giudizio, Anarchia, Election Year e La prima notte del giudizio - e una serie tv (The Purge). Un quinto capitolo cinematografico, che dovrebbe concludere la saga, è ancora atteso per il 2020.