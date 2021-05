La notte del giudizio per sempre. il trailer italiano svela la data di uscita dell'horror

Universal Pictures e Blumhouse hanno diffuso il trailer italiano de La notte del giudizio per sempre, quinto e ultimo capitolo della saga horror distopica. Il trailer svela anche la data di uscita italiana dell'horror: l'8 luglio 2021. Come mostrano le prime sequenze, stavolta la saga abbandona la metropoli per spostarsi in Texas dove, alla chiusura dello sfogo, un gruppo di criminali decide di non limitare i loro attacchi violenti e mortali alla notte del giudizio, l'evento annuale durante la quale ogni crimine è permesso.

Da quanto sappiamo finora, La notte del giudizio per sempre sarà incentrato su Adela (Ana de la Reguera) e Juan (Tenoch Huerta), una coppia sfuggita a un cartello di droga messicano che trova rifugio in un ranch texano. La situazione precipita quando un gruppo di estranei decide di continuare a purgare oltre il tempo assegnato in cui le persone possono infrangere qualsiasi legge. Questa trama conferma il cambio di ambientazione, dopo quattro film ambientati in un contesto metropolitano.

The Forever Purge è prodotto dal creatore della saga James DeMonaco, con Sébastien K. Lemercier, Jason Blum, Michael Bay, Brad Fuller e Andrew Form.

