Jason Blum annuncia il ritorno della Blumfest a ottobre 2021, la seconda edizione dell'evento dedicato alle produzioni horror di Blumhouse. Il produttore ha annunciato il ritorno della manifestazione in a video in stile Star Wars in onore di "May the 4th Be With You", annunciando emozionanti novità per l'evento che, anche per la seconda edizione, sarà interamente virtuale. ecco le sue parole:

"Ciao, sono Jason Blum, i fan di Star Wars adorano il 4 maggio e i fan di Blumhouse adorano ottobre e Halloween. Unisciti a noi il 1° ottobre per il secondo Blumfest annuale, i tuoi film Blumhouse preferiti, i programmi TV e gli attori e i registi che li realizzano. Ci vediamo lì!".

Blumfest 2021 si terrà il 1° ottobre e potrà essere seguito in streaming dai fan di tutto il mondo. Al momento non sono ancora stati annunciati i panel di questa seconda edizione.

La prima edizione del Blumfest si è tenuta il 30 ottobre 2020 e ha presentato una serie di pannelli sulle imminenti proprietà di Blumhouse, tra cui l'horror comedy Freaky, Il rito delle streghe e Halloween Kills, oltre a una conversazione tra Jason Blum e Jennifer Salke, capo di Amazon Studios per una conversazione sulla collaborazione tra Amazon e Blumhouse nei film lanciati di recente The Lie, Nocturne, Evil Eye e Black Box.