La Notte dei Morti Viventi: la saga creata da Romero in un'edizione da collezione

I fan dell'horror possono essere soddisfatti, perché su Amazon c'è la possibilità di pre-ordinare un esclusivo cofanetto dedicato al re dell'horror che ha cambiato il modo di realizzare gli zombie al cinema, ovvero George Romero. I film del regista dedicati agli zombie saranno presente in questo cofanetto ed edizione limitata che si potrà pre-ordinare prima dell'uscita.

Il cofanetto include La notte dei morti viventi (1968) in 4K UHD, Zombi (1978) con nuovo master 4K, Il giorno degli zombi (1985), La terra dei morti viventi (2005). I due film della serie "Le cronache dei morti viventi": Diary of the Dead (2007) e Survival of the Dead (2009). Per un totale di 10, straordinarie ore di visione nel mondo dell'horror creato dall'amato regista.

Ecco dove trovare il cofanetto dedicato ai Morti Viventi

Olga Karlatos in una scena splatter del film Zombi 2

Visto il grande impatto avuto da George Romero sul mondo del cinema, abbiamo pensato che gli appassionati del genere non vorranno perdersi questo incredibile cofanetto esclusivo che potete trovare a questo link.

Questo incredibile cofanetto sarà disponibile a partire dal 17 settembre, ma oggi è già possibile pre-ordinare il prodotto ad un prezzo che difficilmente sarà ripetibile. Romero è entrato nella storia mettendo in scena la sua visione di zombie al cinema e lo ha fatto attraverso diversi film, che molti registi moderni hanno ripreso, ultimo Zack Snyder con il suo Army of the Dead. Potete vedere il cofanetto qui sotto.