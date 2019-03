La nostra strada: al via le riprese del nuovo film di Nanni Moretti

Iniziano oggi, lunedì 4 marzo, le riprese del nuovo film di Nanni Moretti, La nostra strada, tratto dal romanzo Tre piani di Eshkol Nevo. Prodotto da Sacher Film e Fandango, con Rai Cinema e Le Pacte su sceneggiatura di Nanni Moretti, Federica Pontremoli e Valia Santella, il film è interpretato da Riccardo Scamarcio, Margherita Buy, Alba Rohrwacher, Adriano Giannini, Elena Lietti, Nanni Moretti, Denise Tantucci, Alessandro Sperduti, Anna Bonaiuto, Paolo Graziosi, Tommaso Ragno, Stefano Dionisi.

Tre piani è ambientato in un condominio di Tel Aviv. Al primo piano abita una famiglia con due figlie: una ha problemi di salute fin dalla nascita, l'altra una scintilla birichina negli occhi. Così, capita spesso che i genitori affidino la più sana a un'anziana coppia di vicini. La bambina però racconta che il vecchio Hermann "è guasto": non solo dimentica dove lascia gli oggetti, ma chiede anche troppi baci. Una sera, di nascosto, porta la bambina nel frutteto... Al secondo piano abita quella che chiamano "la vedova": il marito è vivo, ma viaggia costantemente per lavoro e lei si occupa da sola dei figli. Quando un cognato ricercato dalla legge le chiede di nascondersi in casa, accetta ed è di gran conforto vederlo preparar la colazione, far il bagnetto ai bambini e interessarsi alla sua vita quotidiana. Solo che un altro barbagianni è comparso alla finestra per criticare ogni cosa e fa paura che un fatto simile sembri reale... Al terzo piano c'è un giudice in pensione, vedova per davvero e in rotta da anni con l'unico figlio. Un giorno sviene a una manifestazione per i diritti dei lavoratori e si risveglia in mezzo a un gruppo di giovani psicologi in protesta: è così che inizia a parlare di sé. Suo marito avrebbe disapprovato e chissà cosa penserebbe della sua decisione di vendere la casa a un ex spia del Mossad...

La nostra strada uscirà nel 2020 e sarà distribuito in Italia da 01 Distribution, in Francia da Le Pacte e nel resto del mondo da The Match Factory.

