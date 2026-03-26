La mummia, il nuovo film ha infranto una tradizione che durava da 27 anni

Lee Cronin e Blumhouse sono pronti a regalare al pubblico un film horror di grande effetto con il loro nuovo capitolo della longeva saga de La mummia, e questo sembra accadrà anche per merito di una strategia editoriale precisa.

L'ultimo film della Universal promette di essere più cupo e terrificante rispetto ai precedenti capitoli della saga de La mummia, come già anticipato dai trailer ad alto impatto del film.

La Mummia: una scena del film

Un film vietato ai minori per la prima volta in 27 anni

È ormai ufficiale che la versione di Cronin de La mummia avrà un forte orientamento horror, dato che è stato confermato che il film avrà una classificazione R, una novità assoluta per la saga. La classificazione R è stata assegnata per "contenuti violenti fortemente inquietanti, scene cruente, linguaggio volgare e brevi riferimenti all'uso di droghe".

La trilogia di film con Brendan Fraser era stata classificata PG-13, così come la sfortunata versione di Tom Cruise del 2017, parte del Dark Universe. Il primissimo film su La mummia uscì nel lontano 1932, molto prima che la MPAA iniziasse ad assegnare classificazioni basate sui contenuti.

Il film originale era un tipico film horror degli anni '30 che puntava più sull'atmosfera che sugli effetti speciali, mentre i film con Fraser erano avventure in stile Indiana Jones con un elemento soprannaturale influenzato dalle opere di Ray Harryhausen. La Mummia con Tom Cruise era più confuso e alla fine si è rivelato un film deludente a metà strada tra horror e action.

Qual è la trama del nuovo La Mummia

La sinossi della nuova versione recita: "La giovane figlia di un giornalista scompare nel deserto senza lasciare traccia. Otto anni dopo, la famiglia distrutta rimane scioccata quando la ragazza torna da loro, poiché quella che dovrebbe essere una gioiosa riunione si trasforma in un incubo a occhi aperti".

Il film horror, offrirà una visione unica della saga, secondo il regista Cronin, che ha recentemente parlato delle opere che hanno influenzato il film: "È un mix folle da suggerire, ma [questo film è] quasi per metà Poltergeist e per metà Seven, ma visto attraverso la mia lente e il modo in cui mi piace intrattenere il pubblico", ha detto il regista, celebre per aver diretto La Casa - Il Risveglio del Male.

Quando esce in Italia il nuovo film horror

La mummia uscirà nelle sale italiane il 16 aprile 2026, un giorno prima rispetto all'uscita nelle sale statunitensi, come spesso accade in questi casi. Il cast della pellicola vede la presenza di Jack Reynor, Laia Costa, May Calamawy e Natalie Grace.