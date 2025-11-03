La Mummia, il reboot "sarà diverso da tutto": cambia il titolo, la trama è "demoniaca"

Universal e Blumhouse stanno procedendo con il nuovo capitolo della saga dedicata al celebre mostro con al timone Lee Cronin, reduce dal successo de La casa - Il risveglio del male

La mummia è pronta a risorgere dalla sua tomba ancora una volta, con il regista Lee Cronin alla guida di un nuovo film targato Universal e Blumhouse/Atomic Monster.

Il regista, reduce dal successo de La Casa - Il Risveglio del Male, ha recentemente annunciato che le riprese principali sono state completate e ora è arrivata la notizia secondo cui alla pellicola sarebbe stato assegnato un nuovo titolo.

Ricordiamo che questo è un nuovo reboot per il celebre franchise della Universal dopo il pensante flop al box-office del precedente La Mummia con Tom Cruise protagonista, che avrebbe dovuto inaugurare l'universo condiviso dei mostri noto come Dark Universe, poi accantonato in maniera definitiva.

La Mummia: Tom Cruise e Annabelle Wallis in un momento del film

Il nuovo titolo e i dettagli del plot

Secondo il noto insider di settore, solitamente affidabile, Daniel Richtman, il reboot sarebbe stato ribattezzato The Resurrected; quest'ultimo ha anche condiviso una prima sinossi con alcuni dettagli molto interessanti sulla trama.

"Dopo che sua figlia scomparsa ritorna misteriosamente otto anni dopo, un padre scopre che lei porta con sé lo spirito di un'antica mummia egizia, e mentre il male si diffonde anche all'altro figlio, dovrà compiere un rituale mortale per salvarli, anche se questo significa diventare lui stesso un mostro".

Questo non sembra affatto un tipico film della saga de La Mummia, e questa sinossi suggerisce che la storia includerà elementi di possessione demoniaca. The Resurrected avrà come protagonisti Jack Reynor, Laia Costa, Veronica Falcón, May Calamawy e May Elghety. Non sono stati rivelati dettagli sui personaggi che interpreteranno.

La Mummia: una scena del film

Sarà un film de La Mummia molto diverso dai precedenti

"Questa versione sarà diversa da qualsiasi altro film della serie che abbiate mai visto prima. Sto scavando in profondità nella terra per riportare alla luce qualcosa di molto antico e molto spaventoso", aveva dichiarato Cronin in un comunicato all'inizio della produzione.

Atomic Monster e Blumhouse stanno cofinanziando il film, con James Wan, Jason Blum e John Keville come produttori. Michael Clear, Judson Scott e Macdara Kelleher sono i produttori esecutivi. Alayna Glasthal è la responsabile esecutiva che supervisiona il progetto per Atomic Monster. Inoltre, circolano voci secondo cui sarebbe in fase di sviluppo anche un altro film ambientato nell'universo de La mummia di Stephen Sommers, ma non è stato ancora annunciato nulla di ufficiale.