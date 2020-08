La Mummia, su Netflix in streaming da oggi

Inizia agosto e il catalogo di Netflix si fa sempre più ricco grazie a un film che ha diviso pubblico e critica ormai tre anni fa: ad arrivare in streaming oggi è La Mummia, il particolare reboot action horror con Tom Cruise e Russel Crowe!

L'horror movie interpretato da Tom Cruise, Russell Crowe e Annabelle Wallis è arrivato al cinema il 9 giugno 2017 con la regia di Alex Kurtzman. Dopo essere stata sepolta in una cripta profonda sotto il deserto per secoli, un'antica regina che ha subito una terribile ingiustizia viene risvegliata nel presente. Col suo ritorno, il male e il terrore si abbattono sul mondo.

Locandina di La Mummia

Il weekend di apertura americano da 32 milioni di dollari e un 16% di recensioni positive sul famoso portale RottenTomatoes hanno frenato subito la corsa de La Mummia, tanto che gli analisti hanno dichiarato che la Universal avrebbe perso circa 95 milioni di dollari da questo "flop". Dopo questa notizia Kurtzman, produttore principale del Dark Universe con Bride of Frankenstein e The Invisible Man, ha messo un freno al suo universo cinematografico: "La verità è che non lo so. Non ho ancora deciso, questa è la risposta più onesta che posso darvi. Penso che ogni film sia diverso. L'unica cosa certa è che i mostri della Universal sono ancora molto amati, dopo quasi cento anni dalla loro nascita. Quindi penso che anche gli americani li ameranno, bisogna solo trovare i giusti ingredienti."

Dark Universe: La Mummia e gli altri film avranno scene post-credits?

