La moglie del presidente: Catherine Deneuve in una clip esclusiva

Una gustosa commedia francese che valorizza il fascino immortale della diva Catherine Deneuve. Ne La moglie del presidente, l'attrice interpreta Bernadette Chirac, consorte dell'ex presidente Jacques Chirac. A dirigere la pellicola, nelle sale italiane dal 24 aprile con Europictures, è l'esordiente Léa Domenach, che dà vita a una pellicola brillante, ma con un sottotesto amaro, come svela la clip esclusiva che Movieplayer.it vi presenta oggi.

La moglie del Presidente è una commedia che si ispira alla vicenda di madame Chirac, la consorte del due volte Presidente francese, per raccontare una storia di empowerment femminile. Un racconto irriverente e anticonformista: il ritratto di una mamma e moglie che imprigionata troppo a lungo nel suo ruolo, prende in mano il suo destino. Una donna che si libera dal suo stereotipo per trasformarsi in un'icona femminista.

La sinossi

Quando arriva all'Eliseo, Bernadette Chirac si aspetta di ottenere finalmente il posto che merita, avendo sempre lavorato all'ombra del marito per farlo diventare Presidente. Messa da parte come troppo antiquata, Bernadette decide di vendicarsi diventando una figura popolare e amata dai media. La moglie del Presidente si ispira alla storia di una donna realmente esistita, per raccontare la forza e la determinazione femminile necessarie ad emergere in un mondo guidato dagli uomini.