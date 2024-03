Catherine Deneuve a Roma il 7 aprile al Cinema Nuovo Sacher per La moglie del presidente

Catherine Deneuve interverrà a Roma il 7 aprile al Cinema Nuovo Sacher per presentare il film La moglie del presidente, in sala dall'11 aprile.

Catherine Deneuve sarà ospite di RENDEZ-VOUS 2024, il festival dedicato al cinema francese che si terrà in Italia dal 3 al 7 aprile in varie città. Il 7 aprile la diva francese sarà a Roma, ospite del Cinema Nuovo Sacher, per presentare il suo nuovo film, La moglie del presidente, nei cinema con Europictures dall'11 aprile.

La manifestazione, alla sua XIV edizione, apre i battenti, come ogni anno, a Roma, al Cinema Nuovo Sacher, dove sono accolti film e ospiti della rassegna. Il viaggio, partito dalla Capitale, fa poi tappa, con sezioni speciali e ospiti, a: Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Torino.

Ospite d'onore della XIV edizione di Rendez-vous sarà Catherine Deneuve. Riconosciuta nel mondo intero per il suo talento di attrice, camaleontica e ribelle, insofferente agli schemi, oltre sessantanni di carriera, più di 120 film, una carriera in divenire, Catherine Deneuve è una icona ultramoderna che sfugge alle definizioni. Stella assoluta del cinema francese, riesce a donare a ogni ruolo una piccola verità di sé, pur mantenendo una distanza di sicurezza che le permette di coltivare un'eterna aura di mistero. Ci sorprende ancora con il ruolo brillante e irresistibile di Bernadette, ovvero Madame Chirac, nella commedia incentrata sulla figura della moglie del due volte Presidente francese.

L'attrice presenterà - il 7 aprile a Roma, al Cinema Nuovo Sacher, in anteprima italiana, La moglie del presidente al fianco della regista Léa Domenach.

La trama del film

Bernadette Chodron de Courcel (Catherine Deneuve) è la première dame di Francia, moglie del presidente Jacques Chirac (Michel Vuillermoz). Quando entra finalmente all'Eliseo, dopo aver lavorato una vita intera all'ombra del marito, spera di ottenere il posto che le spetta. Messa da parte perché giudicata troppo antiquata, fredda e austera, Madame Chirac decide di prendersi la sua rivincita diventando la first lady più amata dai francesi.

Al suo esordio, Léa Domenach firma un biopic irriverente e anticonformista: il ritratto di una donna che si libera dal suo stereotipo per trasformarsi in un'icona femminista, incarnata da una Catherine Deneuve pop e regale insieme.

La moglie del presidente sarà distribuito nelle sale italiane da Europictures l'11 aprile.