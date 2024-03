Dal 3 al 7 aprile 2024 torna in Italia RENDEZ-VOUS, il festival di cinema francese 2024: il programma completo

Dal 3 al 7 aprile 2024 torna in Italia Rendez-vous, il festival dedicato al cinema francese. La manifestazione giunta alla XIV edizione prenderà il via a Roma, al Cinema Nuovo Sacher, dove sono accolti film e ospiti della rassegna. Il viaggio, partito dalla Capitale, farà poi tappa, con sezioni speciali e ospiti, a: Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Torino e Palermo.

Martin Briens, Ambasciatore di Francia in Italia, sottolinea la presenza "di donne e uomini dall'immenso talento che rappresentano tutti, venendo a Rendez-vous questo trait-d'union che non finisce mai: tra Francia e Italia si perpetua da decenni la storia del grande cinema e con le nuove generazioni questa storia è in continua evoluzione". Dell'ospite d'onore, Catherine Deneuve dice: "una grande attrice che sa con immensa professionalità ma anche senso dell'umorismo oltrepassare le frontiere infinite del proprio talento". Infine, ringrazia "Nanni Moretti e tutta la squadra del Nuovo Sacher, partners lungimiranti e fedeli del festival".

FILM DI APERTURA | RENDEZ-VOUS 2024

The Falling Star, Fiona Gordon e Dominic Abel in una scena del film

MARTIN PROVOST torna al festival Rendez-Vous, per presentare in anteprima italiana, il 3 aprile, al Cinema Nuovo Sacher: Ritratto di un amore, film di apertura della XIV edizione della manifestazione.

Presentato nella sezione Cannes Première 2023, il film racconta la relazione passionale e artistica tra il celebre pittore Pierre Bonnard e la sua compagna di arte e vita, Marthe, interpretati da una formidabile coppia di attori: Vincent Macaigne e Cécile de France. È su questo doppio ritratto di coppia che Provost poggia il suo sguardo, indagando l'amore, la passione, la vita d'artista in un'opera di grande sensualità, impregnata di luce e malinconia.

Il film esce in sala il 16 maggio distribuito da I WONDER PICTURES e UNIPOL BIOGRAFILM COLLECTION.

OSPITE D'ONORE CATHERINE DENEUVE

Ospite d'onore della XIV edizione di Rendez-Vous è Catherine Deneuve. Riconosciuta nel mondo intero per il suo talento di attrice, camaleontica e ribelle, insofferente agli schemi, oltre sessant'anni di carriera, più di 120 film, un percorso in costante divenire, Catherine Deneuve è una icona ultramoderna che sfugge alle definizioni.

L'attrice presenterà - il 7 aprile a Roma, al Cinema Nuovo Sacher, in anteprima italiana - al fianco della regista LÉA DOMENACH - La moglie del presidente_.

Programma completo su rendezvouscinemafrancese.it.