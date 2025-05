La lunga marcia: il trailer del film con Mark Hamill tratto dal libro di Stephen King

Lionsgate ha condiviso il trailer e le prime immagini del film La lunga marcia, tratta dal romanzo scritto nel 1979 da Stephen King.

Nel video si anticipano i primi dettagli della terrificante storia che vede nel suo cast anche Mark Hamill.

Cosa racconterà La lunga marcia

Il film La lunga marcia è stato diretto da Francis Lawrence e vede tra i protagonisti Cooper Hoffman (Licorice Pizza) e David Jonsson (Alien: Romulus).

Il libro era stato pubblicato usando lo pseudonimo Richard Bachman e debutterà nelle sale americane il 12 settembre.

La storia è ambientata in una versione distopica dell'America in cui si svolge una gara in cui 50 teenager devono camminare senza potersi riposare. Ognuno di loro deve continuare a marciare senza pause pur di conquistare un premio a scelta, mentre per chi non riesce a compiere l'impresa ci sono conseguenze mortali.

Hoffman avrà il ruolo di Raymond Garraty, un ragazzo alle prese con la morte del padre per colpa di un governo autoritario. Jonsson è invece il suo amico, Peter McVries. Mark Hamill, come mostra anche il trailer, sarà il supervisore della marcia.

Il cast è poi completato da Garrett Wareing, Tut Nyuot, Charlie Plummer, Ben Wang, Jordan Gonzalez, Joshua Odjick, Roman Griffin Davis, e Judy Greer.

Francis Lawrence, oltre a essere regista, è coinvolto come produttore del film tramite la sua about:blank.

La sceneggiatura è firmata da JT Mollner (Strange Darling).

Stephen King, parlando della sua opera con Vanity Fair, ha spiegato inizialmente era stata considerata un'allegoria politica della Guerra in Vietnam: "Scrivi nella tua epoca, quindi certamente era qualcosa che era nella mia mente. Ma non ci ho mai pensato in maniera consapevole. Stavo scrivendo qualcosa di brutale. Era senza speranza ed è quello che scrivi quando hai 19 anni e sei molto cinico e quello era il mondo".