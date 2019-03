La Llorona - Le lacrime del male: confermato il legame con The Conjuring

La premiere dell'horror La Llorona - Le lacrime del male al South by Southwest Film Festival ha svelato la connessione con la saga The Conjuring. A quanto pare il link tra i due universi è il personaggio di Padre Perez (Tony Amendola).

I più attenti hanno notato la presenza di Tony Amendola nel cast di La Llorona - Le lacrime del male nel ruolo di Padre Perez, stesso nome del personaggio che Amendola interpreta nel primo spinoff di The Conjuring, Annabelle. Semplice casualità o si tratta proprio dello stesso prete che ha provato ad arginare la violenza della bambola indemoniata? Coloro che hanno avuto la possibilità di vedere La Llorona - Le lacrime del male in anteprima hanno confermato che il personaggio è lo stesso e che è presente addirittura un flashback in cui Perez prova a portare la bambola nella sua chiesa. Qui trovate il nostro approfondimento su tutti gli spinoff della saga di The Conjuring.

L'ultima volta che abbiamo visto Padre Perez, viveva a Pasadena negli anni '60 ed era il parroco di una chiesa frequentata da Mia e John Form, la giovane coppia terrorizzata dal demone che possiede la bambola Annabelle dopo l'attacco di una setta satanica. Nel tentativo di aiutare la coppia, Padre Perez si impossessa della bambola e prova a portarla nella sua chiesa, ma viene colpito da orribili visioni causate dal demone prima di essere attaccato con violenza finendo in ospedale. Mentre si trova in ospedale, il demone si impossessa delle sue fattezze e prova a ingannare Mia per impossessarsi della sua anima e quella della sua bambina, ma dopo esser sopravvissuto, Perez viene visto alla fine del film di nuovo in azione contro il demone.

La Llorona - Le Lacrime del male, nuovo film horror prodotto da James Wan, arriverà nei cinema il 18 aprile. La Llorona, la donna che piange, è un'apparizione terrificante, intrappolata tra il Paradiso e l'Inferno, quella di una donna segnata da un terribile destino che si è creata con le sue stesse mani. La sua colpa è stata quella di aver annegato i figli in preda a un raptus di rabbia e gelosia, per poi gettarsi nello stesso fiume, disperata e piangente. Ora le sue lacrime sono eterne e letali, e coloro che sentono di notte il suo richiamo mortale sono condannati. La Llorona si insinua nell'ombra e va a caccia di bambini, nel disperato tentativo di sostituirli ai suoi. Negli anni '70 a Los Angeles, La Llorona si aggira nella notte alla ricerca di bambini. Un'assistente sociale non prende sul serio l'inquietante avvertimento di una madre sospettata di aver compiuto violenze sui figli, e presto sarà proprio lei, insieme ai suoi bambini, a essere risucchiata in uno spaventoso regno soprannaturale. L'unica speranza di sopravvivere all'ira mortale della Llorona potrebbe essere un prete disilluso e la mistica che pratica per scacciare il male, dove la paura e la fede si incontrano.

