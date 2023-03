La legge di Lidia Poët, Matteo Rovere: "Un risultato inaspettato"

La legge di Lidia Poët, la nuova serie diretta da Matteo Rovere, continua a far parlare di sé, raggiungendo anche importanti traguardi dal punto di vista delle visualizzazioni in streaming. E così il regista ha deciso di ringraziare i fan e tutti coloro che continuano a seguire le vicende della sua protagonista, con un post su Facebook.

C'è Matilda De Angelis nel ruolo della protagonista de La legge di Lidia Poët, serie approdata su Netflix il 15 febbraio e che, come scrive Matteo Rovere in un post affidato a Facebook, "ha superato le 50 milioni di ore totali di visualizzazioni in Italia e nel mondo".

Il filmmaker ha dunque colto l'occasione per ringraziare chi ha visto la serie, chi ne ha parlato e chi "continua a parlarne". Molti sono infatti i commenti dedicati alla storia di Lidia Poët che appaiono sui social nelle ultime due settimane e ha diviso il pubblico.

La legge di Lidia Poët, recensione: la prima avvocata d'Italia meglio della Signora in giallo

La legge di Lidia Poët, attualmente nella top 10 delle serie tv che fanno parte del catalogo di Netflix, è composta da sei episodi che raccontano una serie di vicende che ruotano intorno alla protagonista, la prima donna ad essere entrata nell'Ordine degli Avvocati in Italia. La De Angelis, giovane attrice nota anche per il suo ruolo ne L'Incredibile storia dell'Isola Delle Rose, porta sul piccolo schermo una donna pronta a lottare contro la società per poter essere esercitare in Italia e che, intanto, si occupa di una serie di omicidi.

Nel cast, accanto a Matilda De Angelis, Eduardo Scarpetta, Pier Luigi Pasino, Sinead Thornhill, Dario Aita e Sara Lazzaro.

Questa la sinossi ufficiale: "Lidia Poët lotta contro la società per poter esercitare la carriera forense, nel mentre si troverà ad indagare su una serie di intricati casi di omicidio".