Grande Fratello Vip anticipazioni: stasera il primo eliminato, cosa dicono i sondaggi

Grande Fratello Vip torna questa sera, lunedì 28 settembre, con una puntata che promette emozioni, confronti e soprattutto il primo verdetto dell'edizione. Uno dei sei concorrenti al televoto dovrà infatti lasciare la Casa. In attesa del risultato ufficiale, ecco cosa dicono i sondaggi online. A condurre la serata sarà Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Grande Fratello Vip: anticipazioni del 28 settembre

Tra i momenti più attesi c'è il confronto tra Marina La Rosa e Alex Belli. Dopo una fase fatta soprattutto di osservazioni e provocazioni, i due Vip, che si sono scontrati nel fine settimana, sembrano ormai pronti a mettere a confronto le rispettive posizioni. Il faccia a faccia potrebbe essere caratterizzato da battute e frecciate.

Spazio poi alle emozioni con Andreas Müller. Il concorrente, dopo averne discusso con i suoi coinquilini, parlerà del suo rapporto con la danza e del significato che questa disciplina ha assunto nella sua vita. Per lui è prevista anche una sorpresa familiare: nella Casa incontrerà la mamma e il fratello Daniel, in un momento destinato a essere particolarmente emozionante.

Andreas e suo fratello Daniel

La puntata darà spazio anche a Piera Meloni, alle prese con alcune riflessioni sulla propria relazione sentimentale. Gli ultimi giorni nella Casa l'avrebbero portata a interrogarsi sulla situazione con il fidanzato e sul ruolo di Alessandro Roncaccia. Questa sera potrà quindi raccontare davanti al pubblico le proprie emozioni e i dubbi che sta vivendo.

Non mancherà inoltre una prova che coinvolgerà Valeria Marini e Moreno Morello. I due saranno chiamati a cimentarsi in un'esibizione con un obiettivo concreto: contribuire a salvaguardare il budget destinato alla spesa della Casa. Sarà poi il pubblico social a esprimersi sulla loro performance.

Sondaggi sulla prima eliminazione, cosa dicono le rilevazioni

Il momento più importante della serata sarà però quello del primo verdetto della stagione. Uno dei sei concorrenti attualmente al televoto dovrà infatti abbandonare la Casa. A rischio eliminazione ci sono Alessandro Varsi, Alessandro Roncaccia, Carmen Di Pietro, Federica Morello, Giancarlo Danto e Michelle Masullo.

In attesa del verdetto ufficiale, è possibile osservare le percentuali riportate dai sondaggi di FreeForum, che rappresentano tuttavia soltanto il parere degli utenti che hanno partecipato alla rilevazione e non anticipano necessariamente il risultato del televoto ufficiale.

Carmen Di Pietro: 32,24%

32,24% Federica Morello: 21,59%

21,59% Alessandro Varsi: 13,35%

13,35% Alessandro Roncaccia: 13,21%

13,21% Michelle Masullo: 11,65%

11,65% Giancarlo Danto: 7,95%

La distribuzione mostra Carmen Di Pietro con la percentuale più alta all'interno del sondaggio, mentre Giancarlo Danto registra quella più bassa. Tra gli altri concorrenti, Alessandro Varsi e Alessandro Roncaccia risultano molto vicini nelle percentuali, così come emerge una distanza più contenuta tra Roncaccia e Michelle Masullo. Si tratta comunque di un sondaggio online e non del televoto ufficiale: il verdetto che determinerà il primo eliminato sarà quello comunicato durante la puntata di questa sera.