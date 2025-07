La guerra dei mondi, il trailer del moderno reboot Prime Video con Eva Longoria e Ice Cube

Il classico della fantascienza La Guerra dei Mondi torna in una nuova versione cinematografica firmata Prime Video, con protagonisti Eva Longoria e Ice Cube. Il film, diretto da Rich Lee, reinterpreta il romanzo di H.G. Wells in chiave contemporanea, raccontando l'invasione aliena attraverso lo sguardo digitale del nostro tempo.

Al centro della trama c'è Will Radford (Ice Cube), esperto analista della sicurezza informatica per il governo americano. Abituato a gestire minacce virtuali da una sala di sorveglianza, la sua quotidianità viene sconvolta quando un attacco alieno mette in dubbio tutto ciò in cui crede. La sua battaglia non sarà solo contro l'invasione, ma anche contro i segreti che il governo potrebbe nascondere all'intera popolazione. Oggi è stato diffuso il primo trailer di La guerra dei mondi, trailer che potete vedere di seguito.

Un cast ricco e una produzione indipendente di alto profilo

Oltre a Ice Cube e Longoria, il film vanta un cast corale che include Clark Gregg, Andrea Savage, Henry Hunter Hall, Iman Benson, Devon Bostick e Michael O'Neill. Scritto da Kenneth Golde e Marc Hyman, il progetto è prodotto da Aiello e Bekmambetov, con Charles Ancelle al montaggio. L'intenzione della produzione è chiara: raccontare l'invasione come la vivremmo oggi, attraverso i dispositivi che usiamo ogni giorno.

Come spiegato dal produttore Aiello, il concept nasce da una riflessione attuale: "Quando succedono disastri oggi, li viviamo attraverso uno schermo". Il risultato è un thriller sci-fi realizzato interamente con il formato Screenlife, già visto in film come Searching o Unfriended, che colloca lo spettatore all'interno della narrazione tramite telefoni, tablet e laptop. Bekmambetov, già noto per questo stile visivo, sottolinea come l'obiettivo sia far percepire l'evento come reale: "Oggi, se ci fosse un'invasione aliena, probabilmente la seguiremmo dal nostro smartphone".

L'eredità di Bekmambetov e i prossimi progetti in arrivo

Il regista e produttore Timur Bekmambetov porta con sé un'esperienza consolidata nel genere. Con successi come Unfriended, Searching e Missing, il suo stile Screenlife ha già conquistato critica e pubblico, superando i 200 milioni di dollari al box office globale. Il suo prossimo progetto è il thriller techno Mercy, con Chris Pratt e Rebecca Ferguson, in arrivo a gennaio per Amazon MGM Studios.

La nuova Guerra dei Mondi si inserisce quindi in una visione moderna del genere fantascientifico, puntando tutto su un'esperienza visiva coinvolgente, attuale e più realistica che mai.